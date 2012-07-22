  1. بین الملل
۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۴۶

اخبار سوریه/

شکست گروههای مسلح در حلب و دمشق/اوضاع پایتخت آرام است

شکست گروههای مسلح در حلب و دمشق/اوضاع پایتخت آرام است

در حالی که نیروهای ارتش سوریه بسیاری از تروریستها را در حلب و دمشق کشته و اسیر کرده اند، مسئولان عراقی کنترل گذرگاههای مرزی میان دو کشور از سوی ارتش سوریه را تایید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار گزارش داد: نیروهای امنیتی بر منطقه "خان العسل" در منطقه "جبل سمعان" در استان حلب مسلط شدند.

المنار بیان کرد: نیروهای امنیتی سوریه پس از درگیری با گروههای مسلح توانسته اند، بر این منطقه مسلط شوند و تعدادی از اعضای گروههای مسلح از جمله شخصی به نام "احمد الفج" افسر فراری از ارتش را به هلاکت برسانند.همچنین نیروهای ارتش سوریه مقادیر زیادی مهمات و سلاح از جمله تیربار به غنیمت گرفتند.

در شمال حلب نیز نیروهای امنیتی در منطقه "قبان الجبل" با گروههای تروریستی درگیر شدند و تعدادی از تروریستها را به هلاکت رساندند و تعدادی دیگر پا به فرار گذاشتند، تعدادی نیز دستگیر شدند.

خبر دیگر اینکه یک منبع رسانه ای سوری اخبار شبکه های محور ضد سوری از جمله  الجزیره و العربیه تلویزیونی درباره گلوله باران برخی مناطق دمشق از سوی ارتش سوریه را تکذیب کرد.

این منبع بیان کرد: اوضاع دمشق طبیعی است و نیروهای امنیتی به تعقیب گروههای مسلح در مناطق مختلف با همکاری اهالی ادامه می دهند و ارتش در منطقه "حریتان" در حومه دمشق در کمینی علیه تروریستها، تعدادی را کشته و برخی دیگر را اسیر کرده است.

از سوی دیگر کابینه جدید سوریه در نشستی ضمن بررسی اوضاع از همه خواست که به روند سیاسی  توجه و از خشونت پرهیز کنند.

خبر دیگر اینکه "آثیل النجیفی" استاندار نینوی عراق گفت: ارتش سوریه کنترل گذرگاه "الیعربیه" در مرز این کشور با عراق را بدون هیچ درگیری بازپس گرفته است.

"عدنان الاسدی" معاون وزیر کشور عراق نیز تاکید کرد: نیروهای دولتی سوریه بر گذرگاه الیعربیه مسلط شده اند.

کد مطلب 1655861

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