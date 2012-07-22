مشکل قطع آب مراوه تپه هنوز رفع نشده است

علی اصغر کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مناطق بر اثر سیلاب اخیر دچار قطعی آب شدند و خسارت اساسی به تاسیسات آب وارد شده است.

وی اظهار داشت: تلاش نیروها برای رفع مشکل آب منطقه همچنان ادامه دارد و بنظر می رسد مشکل تا ساعاتی دیگر رفع شود.

کرمانی بیان داشت: سیلاب خسارت اساسی به مخزن، چشمه و شبکه آب شهر و روستاهای حاشیه وارده کرده است.

فرماندار مراوه تپه بیان داشت: مشکل قطع برق و مسدودی راههای ارتباطی پیش از این رفع شده بود.

به گزارش مهر، سیلاب 950 میلیارد ریال به بخش های مختلف استان گلستان آسیب زد.