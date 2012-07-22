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۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۰۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مشکل قطع آب مراوه تپه هنوز رفع نشده است

مشکل قطع آب مراوه تپه هنوز رفع نشده است

مراوه تپه - خبرگزاری مهر: فرماندار مراوه تپهه گفت: مشکل قطع آب شهر و 17 روستای این شهرستان هنوز رفع نشده است.

علی اصغر کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مناطق بر اثر سیلاب اخیر دچار قطعی آب شدند و خسارت اساسی به تاسیسات آب وارد شده است.

وی اظهار داشت: تلاش نیروها برای رفع مشکل آب منطقه همچنان ادامه دارد و بنظر می رسد مشکل تا ساعاتی دیگر رفع شود.

کرمانی بیان داشت: سیلاب خسارت اساسی به مخزن، چشمه و شبکه آب شهر و روستاهای حاشیه وارده کرده است.

فرماندار مراوه تپه بیان داشت: مشکل قطع برق و مسدودی راههای ارتباطی پیش از این رفع شده بود.

به گزارش مهر، سیلاب 950 میلیارد ریال به بخش های مختلف استان گلستان آسیب زد.

کد مطلب 1655877

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