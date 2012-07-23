محمودرضا فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور نکونام در استقلال، تصریح کرد: همانطور که قبلا هم گفته بودم نکونام میتوانست تا 38 سالگی در اوساسونا بماند. در هر صورت او به فکر این بود که فوتبالش را در کنار خانوادهاش ادامه بدهد و به همین خاطر با رضایت از اوساسونا جدا شد.
وی ادامه داد: مسئولان باشگاه الغرافه مذاکرات جدی با اوساسونا انجام دادند و حتی مبلغ خوبی را برای رضایتنامه پیشنهاد کردند اما نکونام نظر مساعدی برای زندگی در قطر نداشت. از یکی، دو کشور دیگر مثل ترکیه هم پیشنهادهای خوبی به دست ما رسید اما جواد مایل بود به ایران برگردد.
مدیربرنامههای نکونام خاطرنشان کرد: جواد از اینکه به ایران بر میگشت خوشحال بود. او دوست داشت در شرایط سنی خوبی به ایران برگردد و بتواند حداقل چند سال در لیگ برتر بازی کند. خدا را چه دیدید؛ شاید جواد دو سال دیگر سر از یک کشور دیگر درآورد!
فاضلی در پاسخ به این سئوال که "پیشنهاد استقلال به نکونام از چه زمانی مطرح شده بود؟"، گفت: این پیشنهادها از داخل ایران هر سال مطرح میشد و من نمیتوانم تاریخ دقیقی برای آن عنوان کنم.
وی در خصوص نقش پدر نکونام در استقلالی شدن این بازیکن تاکید کرد: هرچند پدر جواد از استقلالیهای قدیمی است و از طرفداران این تیم به حساب میآید اما او همیشه به پیشنهادهای پسرش حرفهای نگاه میکرد. در طول این چند سال پیش نیامد که پدر جواد بخواهد او را راضی کند که به کدام تیم برود.
مدیربرنامههای نکونام با اشاره به تنها شدن مسعود شجاعی در اوساسونا یادآور شد: مسعود همیشه دوست داشت با جواد باشد و این دو بازیکن به خصوص در این چند سال خیلی به هم نزدیک بودند. به هر حال شرایط حرفهای ایجاب میکرد که این دو بازیکن از هم جدا شوند و مسعود مشکلی از این بابت ندارد، چرا که شجاعی در یادگیری زبان پیشرفت قابل ملاحظهای داشته و در تیم هم جایش را پیدا کرده است.
فاضلی با خودداری از بیان مبلغ رضایتنامه و قرارداد نکونام با استقلال، تصریح کرد: متاسفانه فوتبال ایران به سمتی رفته است که در برخی موارد از دایره منطق خارج شده است، به خصوص در بخش قیمتهای بازیکنان. آنقدر بحث مبلغ قرارداد نکونام و یا اشکان دژآگه خارج از ترازوی منطق بود که ترجیح میدهم درباره آن صحبت نکنم. تمام اخباری که رسانههای ایران در این خصوص منتشر میکردند برای من غریب بود.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره دلایل کاهش تعداد لژیونرهای ایرانی در اروپا گفت: به نظرم افکار حرفهای بازیکنان ایرانی کم شده است و آنها تشنه بازی در اروپا نیستند. افکاری مانند افکار مهدی مهدویکیا که حاضر شد با مبلغ بسیار پایین تر راهی بوخوم شود که در نوع خودش ریسک بزرگی به حساب میآمد ولی این بازیکن در نهایت پاسخ ریسکش را گرفت.
فاضلی ادامه داد: اگر بازیکنان حاضر باشند برای اهداف ورزشی خود از پول بگذرند تواناییهای شخصی خود را ثابت میکنند؛ کاری که بازیکنان ایرانی چند سال پیش آن را انجام میدادند. الان برای بعضی از بازیکنان ایرانی شرایط خیلی بهتر از مهدویکیا و باشگاه بوخوم بوجود میآید، اما آنها تازه میخواهند به این پیشنهاد فکر کنند! به هر حال اگر آن گرسنگی بازی در اروپا وجود نداشته باشد قطعا نمیتوان انتظار داشت بازیکنان ایرانی به فوتبال این قاره بیایند.
وی در پایان گفت: البته نمیتوان از نتایج تیم ملی و دیده نشدن بازیکنان ایرانی هم چشم پوشی کرد، اما به هر حال آن افکار ورزشکارانه مانند مهدی مهدوی کیا کمتر دیده میشود.
