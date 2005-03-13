تيم فوتبال العين فردا وارد ايران مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" كاروان 45 نفره العين ازطريق دبي با پرواز چارتروارد اصفهان مي شود و در هتل اسپادانا اين شهر مستقر خواهد شد.

باتوجه به برگزاري اجلاس سران اوپك در اصفهان و همزماني آن با بازي سپاهان و العين مسوولان سپاهان به دليل نبود هتل مناسب ترجيح دادند هتل اسپادانا كه يكي از هتلهاي خوب اصفهان و محل اردوهاي سپاهان است را به اين امر اختصاص دهند.

گفتني است داوران سوري اين مسابقه نيز فردا وارد تهران شده و سپس به اصفهان سفر خواهند كرد. محمدكوسا داور سرشناس سوري قضاوت اين مسابقه را برعهده خواهد داشت.