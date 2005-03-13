تيم فوتبال العين فردا وارد ايران مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" كاروان 45 نفره العين ازطريق دبي با پرواز چارتروارد اصفهان مي شود و در هتل اسپادانا اين شهر مستقر خواهد شد.
باتوجه به برگزاري اجلاس سران اوپك در اصفهان و همزماني آن با بازي سپاهان و العين مسوولان سپاهان به دليل نبود هتل مناسب ترجيح دادند هتل اسپادانا كه يكي از هتلهاي خوب اصفهان و محل اردوهاي سپاهان است را به اين امر اختصاص دهند.
گفتني است داوران سوري اين مسابقه نيز فردا وارد تهران شده و سپس به اصفهان سفر خواهند كرد. محمدكوسا داور سرشناس سوري قضاوت اين مسابقه را برعهده خواهد داشت.
تيم فوتبال العين امارات حريف فولاد مباركه سپاهان نماينده كشورمان در ليگ قهرمانان باشگاههاي آسيا فردا وارد اصفهان مي شود.
به گزارش خبرنگار" مهر" كاروان 45 نفره العين ازطريق دبي با پرواز چارتروارد اصفهان مي شود و در هتل اسپادانا اين شهر مستقر خواهد شد.
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