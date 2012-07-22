کسب چهار مدال کشوری توسط تیراندازان همدانی/ اعزام بانوی تیرانداز همدانی به المپیک لندن

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تکواندو شهرستان بهار در لیگ تکواندو کشور جام شکوفه ها خوش درخشید.

بر اساس این گزارش، این تیم در هفته سوم مسابقات با نتیجه را 9 بر صفر مقابل تیم منتظران مهدی تهران به برتریدست یافت.

تیم تکواندو بهار در هفته دوم این رقابت ها نیز با نتیجه شش بر چهار تیم رنگ سازی ایران را شکست داده بود.

محمد جواد زاهدی به عنوان فنی ترین بازیکن و مرتضی همایونی به عنوان بهترین مربی و ولی اله شعبانی به عنوان بهترین سرپرست از تیم بهار در هفته سوم لیگ تکواندو کشور معرفی شدند.

تیم تکواندو بهار هم اینک در رتبه دوم جدول رده بندی این رقابت ها قرار دارد.

تیراندازان همدانی چهار مدال کشوری کسب کردند

تیراندازان همدانی در مسابقات قهرمانی کشور موفق به کسب چهار مدال شدند.

مسابقات قهرمانی کشور آقایان و بانوان در دو رشته تفنگ و تپانچه و در دو رده سنی جوانان و نوجوانان برگزار شد.

در این مسابقات که با شرکت 25 تیم و به میزبانی استان قزوین انجام شد، محمد صالح مهدوی راد، حسام الدین حمزه ای و سیدرضا موسوی از تیم تپانچه در رده سنی جوانان مدال طلای کشور را کسب کردند.

همچنین، ساسان شهسواری در رشته تفنگ بادی هم حایز مدال نقره کشور شد.

در این مسابقات صالح فریدی به عنوان سرپرست و سیدمهدی موسوی راضی به عنوان مربی تیم تیراندازی استان همدان را همراهی کردند.

بانوی تیرانداز همدان به المپیک لندن اعزام شد

بانوی رشته تیراندازی همدان به المپیک 2012 لندن اعزام شد.

مه لقا جام بزرگ امروز یک شنبه همراه کاروان تیم ملی تیراندازی کشورمان، تهران را به مقصد لندن ترک کرد.

کاروان تیراندازی کشورمان با سه تیرانداز برای شرکت در بازی های المپیک 2012، عازم لندن شد.

تیراندازان ایران قبل از حضور در لندن به آلمان خواهند رفت تا سلاح های خود را تحویل بگیرند.

مه لقا جام بزرگ تیراندازی همدانی به همراه الهه احمدی در تفنگ بادی و ابراهیم برخورداری در تپانچه بادی در المپیک به مصاف حریفان می‌روند.

همچنین الهام هاشمی، لازلو و چابا به عنوان کادرفنی، تیراندازان را در سفر به لندن همراهی کردند.

همدان بر سکوی سوم لیگ برتر کبدی بانوان کشور ایستاد

تیم کبدی بانوان همدان برسکوی سوم لیگ برتر کبدی سالنی بانوان کشور قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، مرحله نهایی دومین دوره رقابت های لیگ برتر کبدی سالنی بانوان کشور انتخابی تیم ملی در اصفهان با سومی تیم همدان به پایان رسید.

رقابت های مرحله نهایی دومین دوره لیگ برتر کبدی سالنی بانوان باشگاههای کشور انتخابی تیم ملی با شرکت 12 تیم از 27 تیرماه گذشته و به مدت چهار روز در سالن شهید لاوی شهر اصفهان برگزار شد.

در این دوره از رقابت ها تیمهای شرکت کننده در چهار گروه سه تیمی مرحله مقدماتی را برگزار کردند که در نهایت هشت تیم مرکزی ،همدان ، هیات کبدی اصفهان ، کرمانشاه ، سیستان و بلوچستان ، نیوساد رشت ، فولاد ماهان اصفهان و گلستان به مرحله یک چهارم نهایی راه یافتند.

در این رقابت ها تیم فولاد ماهان اصفهان قهرمان شد، هیات کبدی اصفهان در جای دوم ایستاد و دو تیم همدان و سیستان و بلوچستان و به طور مشترک سوم شدند.

دو فوتبالیست همدانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

دبیر هیئت فوتبال همدان گفت: دو فوتبالیست این استان به اردوی تیم های ملی زیر 12 سال و نوجوانان کشور دعوت شدند.

مهدی بوجاریان افزود: حامد رسولی از فوتبالیست های مستعد همدانی به اردوی زیر 12 ساله های کشور دعوت شد.

وی اظهار داشت: نخستین اردوی آماده سازی تیم ملی زیر 12 ساله های کشور از ششم ماه جاری به مدت سه روز در شهرستان بیرجند از توابع استان خراسان جنوبی دایر می شود.

بوجاریان افزود: همچنین، عرفان اسطخری از ملی پوشان مستعد فوتبال همدان نیز به اردوی جوانان کشور فراخوانده شد.

وی اظهار داشت: اردوی آماده سازی تیم ملی جوانان کشور نیز اواخر هفته جاری در اراک برگزار می شود.

نونهالان همدان در رقابت‌های تنیس روی میز کشور سوم شدند

در پایان رقابت‌های قهرمانی تنیس روی میز نونهالان کشور در بیرجند، نونهالان همدانی در رتبه سوم ایستادند.

این مسابقات در سه بخش تیمی، انفرادی و دو نفره در سالن تنیس روی میز شرکت گاز بیرجند و با حضور 29 استان برگزار شد.

در بخش تیمی پینگ‌پنگ‌بازان در هشت گروه سه و چهار تیمی با هم به رقابت پرداختند که در پایان تیم البرز در مکان نخست این رقابت‌ها قرار گرفت.

تهران دوم شد و تیم‌های همدان و آذربایجان غربی به طور سوم شدند.

اعزام تیم دوچرخه‌سواری نهاوند به رقابت‌های لیگ کورسی دسته یک

دومین مرحله از رقابت‌های لیگ کورسی دسته یک باشگاه‌های کشور در مواد پیست از دوم مرداد ماه برگزار می‌شود که شهرستان نهاوند برای اعزام تیم به این مسابقات اعلام آمادگی کرده است.

در تیم شهرستان نهاوند علیرضا سیفی، کسری قیاسی، مسعود قیاسی، علی چلوییان و سعید شهبازی به عنوان دوچرخه‌سوار، حمیدرضا قیاسی به عنوان سرپرست، ترکیب این تیم را برای حضور در این مسابقات تشکیل می‌دهند.

دومین مرحله از رقابت‌های لیگ کورسی دسته یک در مواد پیست همزمان با ماه مبارک رمضان، تحت عنوان "جام رمضان" از دوم تا چهارم مرداد در پیست دوچرخه‌سواری مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‌شود.