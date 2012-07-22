نازل نشدن وحی در یک دوره به معنای انقطاع نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی بعد از ظهر یکشنبه در ادامه سلسله مباحث تفسیری خود در ماه مبارک رمضان، در مجتمع آموزش عالی فقه قم با اشاره به معنای انقطاع وحی گفت: بعد از نزول سوره علق برای مدتی نزول وحی قطع شد که به آن انقطاع یا احتباس وحی می‌گویند.



همه دلایل اهل سنت در خصوص انقطاع باطل است



وی افزود: اهل سنت برای انقطاع وحی دلایل مختلفی ذکر می‌کند که همگی آنها باطل است، چون اولا زمان انقطاع وحی در آنها مختلف است و ثانیا اسباب آن هم یکی نیست.



آیت‌الله سبحانی ادامه داد: بعد از بعثت برخی از قریش از پیامبر‌(ص) سئوالاتی درباره اصحاب کهف، ذوالقرنین و ماهیت روح پرسیدند که پیامبر‌(ص) بدون گفتن انشا‌الله به آنها وعده پاسخ داد و برای مدتی نزول وحی قطع شد؛ اهل سنت این مسئله را موجب انقطاع وحی دانسته‌اند؛ در حالی‌ که این مطلب مربوط به سال هشتم هجرت است نه ابتدای بعثت.



استاد برجسته حوزه علمیه قم با اشاره به یکی دیگر از دلایل اهل‌سنت درباره انقطاع وحی، یادآور شد: زن ابولهب مدعی شد پیامبر‌(ص) 2 شب برای نماز شب بیدار نشده‌اند و خدا با ایشان قهر کرده است که این مطلب باطل است، چون معلوم نیست او از کجا می‌توانسته داخل خانه پیامبر‌(ص) را ببیند و درب خانه پیامبر‌(ص) هم که همیشه باز نبوده است.



وی افزود: اهل سنت طبق این مسائل آیه شریفه«ما ودعک ربک و ما قلی» را اینگونه تفسیر می‌کنند که «والضحی» به معنای نور است و با نزول وحی تناسب دارد و «والیل» به معنای شب است و با انقطاع وحی تناسب دارد و آیه مذکور به این معناست که خداوند با پیامبر قهر نیست.



به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت‌الله سبحانی ضمن رد نظر اهل سنت، گفت: این آیه جهت تقویت روحیه پیامبر نازل شده چون پیامبر‌(ص) هم انسان است و نیاز به تقویت روحی دارد و علاوه بر این نزول وحی به صورت تدریجی بوده و نازل نشدن وحی در مدتی به معنای انقطاع نیست.

