۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۴۳

اخبار تیم فوتبال پیکان/

غیبت سه بازیکن، بازگشت مبعلی و تلاش برای حل مشکل ژوسیلی!

تیم فوتبال پیکان تهران در حالی روز چهارشنبه در هفته دوم رقابت‌های برتر برابر تراکتورسازی به میدان می‌رود که سه بازیکنش را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد.

رضا رهقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت مصدومان تیم فوتبال پیکان ضمن بیان مطلب فوق گفت: بعد از پیگیری مراحل درمان یک هفته‌ای، ایمان مبعلی از عصر یکشنبه در تمرینات تیم شرکت کرد و در صورت صلاحدید کادر فنی برابر تراکتورسازی به میدان می‌رود.

وی افزود: علی فرهنگ به دلیل مصدومیت از ناحیه مچ پا نمی‌تواند به مدت دو هفته تیم پیکان را در مسابقات لیگ همراهی کند. ضمن اینکه رضا طاهری و علی سالارخانی از ناحیه زانو دچار مصدومیت شدند که از آن MRI گرفتیم و منتظر جواب این آزمایش هستیم اما آنها به بازی این هفته نمی‌رسند.

سرپرست تیم فوتبال پیکان در مورد آخرین وضعیت "ژوسیلی فریرا روزا" مهاجم این تیم گفت: پیگیر کارهای اداری این بازیکن هستیم و امیدواریم وی بتواند در بازی با تراکتورسازی تیم پیکان را همراهی کند.

دیدار تیم‌های فوتبال پیکان و تراکتورسازی تبریز از هفته دوم دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 22 روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه تختی تهران برگزار می‌شود.

