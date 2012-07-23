غیبت سه بازیکن، بازگشت مبعلی و تلاش برای حل مشکل ژوسیلی!

رضا رهقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت مصدومان تیم فوتبال پیکان ضمن بیان مطلب فوق گفت: بعد از پیگیری مراحل درمان یک هفتهای، ایمان مبعلی از عصر یکشنبه در تمرینات تیم شرکت کرد و در صورت صلاحدید کادر فنی برابر تراکتورسازی به میدان میرود.
وی افزود: علی فرهنگ به دلیل مصدومیت از ناحیه مچ پا نمیتواند به مدت دو هفته تیم پیکان را در مسابقات لیگ همراهی کند. ضمن اینکه رضا طاهری و علی سالارخانی از ناحیه زانو دچار مصدومیت شدند که از آن MRI گرفتیم و منتظر جواب این آزمایش هستیم اما آنها به بازی این هفته نمیرسند.
سرپرست تیم فوتبال پیکان در مورد آخرین وضعیت "ژوسیلی فریرا روزا" مهاجم این تیم گفت: پیگیر کارهای اداری این بازیکن هستیم و امیدواریم وی بتواند در بازی با تراکتورسازی تیم پیکان را همراهی کند.
دیدار تیمهای فوتبال پیکان و تراکتورسازی تبریز از هفته دوم دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور ساعت 22 روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه تختی تهران برگزار میشود.
