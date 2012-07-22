استیل آذین امتیاز برق شیراز را گرفته است/ حضور در لیگ دسته دوم فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی باشگاه استیل آذین ضمن بیان این خبر اعلام کرد: حسین هدایتی که با خرید 70 درصد از سهام تیم فوتبال ملوان مالک این باشگاه شمالی شد با واگذاری سهام تیم فوتبال استیلی آذین به برق شیراز قصد دارد به صورت بهینه در فوتبال سرمایه گذاری کند و انریی و سرمایه خود را معطوف به حضور پرقدرت ملوان در لیگ برتر کند.

البته هدایتی با فروش استیل آذین به برق شیراز قصد ندارد فعالیت استیل آذین در فوتبال را مختومه اعلام کند . به همین خاطر علی رغم خرید سهام باشگاه ملوان همچنان به حفظ نام استیل آذین در فوتبال ایران اصرار دارد.

براساس اعلام روابط عمومی باشگاه استیل آذین، پس از واگذاری امتیاز استیل آذین به باشگاه برق شیراز، امتیاز تیم دسته دومی برق به تیم استیل آذین واگذار شد و این تیم تهرانی قصد دارد با تصمیم هدایتی حضور پرقدرتی در لیگ دسته دوم داشته باشد و با جوانان جویای نام و مستعد تهرانی در حضور لیگ دسته دوم حضور پرقدرتی داشته باشد.