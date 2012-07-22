270 سیل زده در گلستان اسکان یافتند

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در بارندگیهای شدید 25 تیرماه تاکنون 372 تیم به مناطق مختلف سیلزده استان اعزام شده است.

وی اظهار داشت: 275 دستگاه موتور آب و لجن کش نیز برای تخلیه آب و گل و لای ارسال شده است.

وی عنوان کرد: در این مدت آب از هزار و 8 منزل دچار آبگرفتگی تخلیه شد.

اکبری تعداد خودروهای بکارگیری شده در این عملیاتها را 249 دستگاه اعلام کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان از خدمات رسانی به بیش از 75 روستا و ارائه بسته های امدادی خبر داد.

وی اظهار داشت: در این بسته های امدادی، اقلام مورد نیاز از جمله موکت، پتو، ظروف، مواد غذایی مانند برنج، قند و شکر ارائه شده است.