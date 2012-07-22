تیم والیبال جوانان کرمان به مرحله نهایی رقابتهای قهرمانی کشور راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال کرمان از رقابت های دور مقدماتی جوانان کشور موفق به صعود به مرحله نهایی شد.

دبیر هیات والیبال استان کرمان، در همین رابطه گفت: مسابقات دور مقدماتی در بستک بندرعباس برگزار شد که در پایان تیم های کرمان و شیراز به مرحله نهایی راه یافتند.

ثابتی پور، افزود: از هر منطقه دو تیم و در مجموع 10 تیم به مرحله نهایی راه می یابند که این مرحله شهریورماه سال جاری در آمل برگزارخواهد شد.

وی ادامه داد: تیم های کرمان، شیراز، یزد، بندرعباس، کهکیلویه و بویراحمد و بوشهر در این منطقه به رقابت با یکدیگر پرداختند.



تیم تنیس خاکی بانوان کرمان در رقابت های قهرمانی کشور سوم شدند



تیم تنیس خاکی بانوان استان کرمان در رقابت های قهرمانی کشور رتبه سوم تیمی را کسب کرد، این رقابت ها از بیستم تا بیست و هفتم تیرماه در تبریز برگزار شد.



همچنین در بخش انفرادی نیز "الهه ارجمندی" در گروه سنی زیر 16 سال و "نیایش میرزایی" در گروه سنی 18 سال نیز مدال برنز و رتبه سوم را به دست آوردند.

برترین کونگ فو کاران نونهال و نوجوان استان کرمان معرفی شدند



برترین های کونگ فو کاران نونهال و نوجوان استان کرمان در رشته پرتوآ در باشگاه آراد کرمان با برگزاری یک دوره رقابت معرفی شدند.

در این رقابت ها در بخش تیمی، تیم های باشگاه فرهنگی و ورزشی فجر، کانون امام علی (ع) و باشگاه آراد به ترتیب اول تا سوم شدند.

در این مسابقات 120 نفر شرکت کننده حضور داشتند که در بخش انفرادی در گروه سنی نونهالان، "مرتضی گنجعلیخانی"، "محمدحسین الله بخش"، "صادق شیخ علی بابایی"، "محمدمهدی ناظری"، "میلاد مالداری"، "حمیدرضا سنجری"، "علی زمانی"، "احسان سروری"، "رسول سیدی"، "یارشین بحرینی"، "امیررضا نژاد محمودآبادی" و "رضا شاه کرم زاده" به ترتیب در اوزان منهای 19، 21، 23،25، 27، 29، 31، 33، 35، 37، 41 و به اضافه 41 کیلوگرم شدند.

در بخش انفرادی گروه سنی نوجوانان، "محسن شه رستمی"، "محمدعلی پور محی آبادی"، "مظاهر فهیمی نیا"، "مجید گنجعلی زاده"، "محمد مهدی طالبی"، "مهدی خسروی"، "محمدرضا پور شیخعلی"، "محسن سعید"، "مرتضی صمدی"، "منصور جهانشاهی"، "محمد محمدرضایی"، "امیرحسین نصیری"، "محمد لطیفی" و "امیرحسین مهدی زاده گوکی" به ترتیب در اوزان منهای 33، 35، 37، 39، 41، 43، 45، 48، 51، 48، 51، 54، 57، 60، 63 و به اضافه 63 کیلوگرم اول شدند.

برترین های این رقابت ها در قالب تیم منتخب استان کرمان 20 روز دیگر در رقابت های قهرمانی کشور به میزبانی تهران شرکت خواهند کرد.

کرمان و اصفهان به مرحله نهایی رقابت های امید و مینی بسکتبال بانوان کشور راه یافتند



تیم های کرمان و اصفهان در مسابقات دور مقدماتی مسابقات بسکتبال بانوان در رده امید و مینی به میزبانی کرمان موفق شدند به مرحله نهایی صعود کنند.



نایب رییس هیات بسکتبال استان کرمان گفت: این رقابت ها روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته با حضور سه تیم کرمان، اصفهان و چهار محال و بختیاری در سالن شهید نصراللهی کرمان برگزار شد.



"نعیمه طاهری" افزود: تیم های برتر از هشت منطقه کشور به مرحله نهایی صعود می کنند که در پایان مرحله نهایی این رقابت ها شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد.



وی ادامه داد: همچنین تیم دختران نونهال استان کرمان نیز در رقابت هایی به میزبانی اصفهان توانست به مرحله نهایی این مسابقات صعود کند.



علی اصغر سرمست رییس هیات انجمن های ورزشی استان کرمان شد

"محمد فولادی" در مجمع انتخاباتی هیات انجمن های ورزشی استان کرمان افزود: اگر مسوولان هیات های ورزشی نسبت به رشته تحت مدیریت خود آشنایی داشته باشند، با صرف زمان و هزینه کمتر، اهداف مورد نظر تحقق می یابد و پیشرفت ها حاصل می شود.

وی ادامه داد: مدیران ورزش در رشته های مختلف باید توان و ظرفیت خود را با استفاده از استعدادهای نیروها افزایش دهند تا با انجام کار گروهی، موفقیت ورزشی در رشته های مختلف حاصل شود.

فولادی، اظهار داشت: هیات انجمن های ورزشی فعالیت بسیار سخت و مسوولیت سنگینی را بر عهده دارد که باید برای انجام فعالیت های مختلف تلاش و صبر لازم را داشته باشند.

وی افزود: کمبود اعتبار در دهه های گذشته سبب ایجاد فاصله بین اعتبارات ورزش و سایر دستگاه ها شد و چون اعتبارات اولیه ورزش کشور کم بوده است در سال های گذشته افزایش دو یا سه برابری بودجه ورزش نتوانسته این فاصله را کم کند.

فولادی، اظهار داشت: از نظر نیروی انسانی در ورزش استان هیچ مشکلی نداریم، زیرا نیروی انسانی توانمند، خوب و خوش فکری در استان وجود دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان، گفت: همچنین از نظر زیرساخت های ورزشی نیز بویژه در دولت های نهم و دهم امکانات خوبی تا حداقل ها در استان های کشور وجود دارد و از نظر زیرساخت های ورزشی مشکل چندانی در ورزش نداریم.

وی بیان کرد: مشکل عمده ما در بخش ورزش، کمبود اعتبارات است که فدراسیون ها و هیات های ورزشی در استان ها با آن مواجه هستند.

فولادی، افزود: از سوی دیگر با همت و تلاش مسوولان ورزش استان در رشته های مختلف باز هم توانستیم ورزش را سر پا نگه داریم و حتی فعالیت های خوبی را نیز انجام دهیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان، بیان کرد: هزار و 100 هیات ورزشی در استان کرمان وجود دارد و تمامی هیات های ورزشی باید برای تامین هزینه های خود به بازاریابی و درآمدزایی بپردازند.

وی درباره انتخاب رییس هیات انجمن های ورزشی استان کرمان، گفت: اعضای مجمع تنها وظیفه رای دادن و انتخاب کردن ندارند بلکه در تمامی موفقیت ها و ناکامی های احتمالی مسوول هستند و باید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را همیشه مطرح کنند.

"علی اصغر سرمست" در مجمع انتخاباتی هیات انجمن های ورزشی استان کرمان با کسب 18 رای از 19 رای ماخوذه به عنوان رییس این هیات انتخاب شد.

بانوان کاراته کرمان در مسابقات قهرمانی کشور چهار مدال کسب کردند



بانوان سبک شین دای کاراته استان کرمان در مسابقات قهرمانی کشور در سمنان چهار مدال کسب کردند.

در این رقابت ها "طلعت رضایی" و "فهیمه عسکری نیا" هر دو در رشته کاتا به ترتیب مدال نقره و برنزرا به گردن انداختند.

همچنین "انیس سلطانی" و "سبا سلطانی" در رشته کمیته هر دو مدال برنز را به دست آوردند، تیم کرمان دراین رقابت ها همچنین کاپ اخلاق را نیز به خود اختصاص داد.