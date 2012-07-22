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۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۵۴

فامیل کریمی خواستارشد:

فضاهای خالی ادارات همدان به کتابخانه تبدیل شود

فضاهای خالی ادارات همدان به کتابخانه تبدیل شود

همدان - خبرگزاری مهر: سرپرست استانداری همدان بر استفاده از فضاهای خالی دستگاه‌های اداری و اجرایی استان همدان برای راه‌اندازی کتابخانه‌های عمومی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فامیل کریمی بعدازظهر یکشنبه در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی استان همدان اظهار داشت: در این خصوص آموزش و پرورش باید بیشتر وارد عمل شود.

وی به احداث کتابخانه مرکزی همدان اشاره کرد و گفت: تکمیل کتابخانه مرکزی همدان پس از 13 سال معطلی و وقفه با اختصاص اعتبارات میلیاردی انجام شد و این کتابخانه اکنون در غرب کشور نمونه است.

علی‌اکبر فامیل‌کریمی با بیان اینکه کتابخانه مرکزی همدان در سه ماه نخست بهره برداری از آن بیش از 350 هزار نفر مراجعه کننده داشته است،گفت: عملیات اجرایی کتابخانه های در دست ساخت استان همدان باید سرعت بگیرد.

معاون برنامه‌ریزی استانداری همدان نیز شاخص استاندارد بررسی وضعیت کتابخانه‌ها را شاخص مترمربع به ازای هر صد نفر جمعیت بیان کرد و از مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان خواست وضعیت دقیق استان را مطابق با این شاخص بررسی و با وضعیت کشور مقایسه کند.

علی حیدر نوری بر تعیین وضعیت کتابخانه‌های مساجد، مدارس و ارشاد همدان تأکید کرد و گفت: آموزش و پرورش در بسیاری از روستاهای استان همدان فضاهای خالی دارد که امکان تبدیل آنها به کتابخانه وجود دارد.

نوری افزود: با توجه به استقبال بالای افراد از فضاهای مجازی در خصوص راه اندازی کتابخانه الکترونیک در همدان نیز نیازسنجی می شود.

کد مطلب 1655907

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