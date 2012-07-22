نخستین جشنواره شبیه خوانی در کرمان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی حوزه هنری استان کرمان فراخوان نخستین جشنواره شبیه‌خوانی منتشر شد، به منظور تشویق و ترغیب گروه‌های تعزیه استان به تمرین و اجرای مجالس شبیه‌خوانی غریب و فراهم‌آوردن بهتر اجرای نمایش‌های آئینی با مضامین تاریخ اسلام نخستین جشنواره شبیه‌خوانی برگزار می‌شود.

گروه‌های شبیه‌خوانی استان تا پایان تیرماه فرصت دارند متن نمایش خود را به آدرس کرمان- خیابان امام‌خمینی (ره)- کوچه شماره 8- حوزه هنری استان- دبیرخانه جشنواره‌ها ارسال نمایند.



دبیرخانه جشنواره از پذیرفتن سوگ نامه‌های تعزیه معذور است و مجالس شادمانه در اولویت راه‌یابی قرار خواهند داشت.



شایان ذکر است این دبیرخانه آماده مشاوره و ارائه متن نمایشی به گروه‌های متقاضی می‌باشد.



ازبین گروه‌های متقاضی حداکثر 7 مجلس شادمانه به جشنواره راه خواهند یافت.



زمان بازبینی نسخه‌های راه یافته 21 تا 31 شهریور و زمان اجرای جشنواره 13 تا 20 آبان ماه هم زمان با ایام عید سعید غدیر خم می‌باشد.



برگزاری همایش هنرمندان موسیقی کرمان

همایش جمعی از هنرمندان موسیقی ، درمحل سینما اندیشه حوزه هنری برگزار شد.

این همایش با حضور جمعی از هنرمندان موسیقی کرمان ، در محل سینما اندیشه حوزه هنری کرمان انجام و مقالاتی با موضوعات، فرم در موسیقی، سمفونی و اپرا توسط آذین احتشامی ،نغمه پاکزادمقدم و حبیب الله صفا ارائه شد در این همایش نمونه های شنیداری از آثار هنرمندان بزر گ ،پخش ،وتوسط سید کریم نظام زاده و پیمان اخگر مورد بحث و آنالیز قرار گرفت.



منصور حسینی دبیراجرایی همایش و مسئول واحد موسیقی نیز دراین جلسه اعلام نمود،نظربه موافقت ریاست محترم حوزه هنری استان، قرار است این همایش ها بصورت ماهیانه تداوم یابد.

ویژه برنامه های حوزه هنری کرمان در ایام ماه مبارک رمضان

رییس حوزه هنری کرمان گفت: با توجه به نزدیکی ماه مبارک رمضان، حوزه هنری استان برنامه های ویژه ای همچون نمایش فیلم، نمایشگاه خوشنویسی و مجلس تعزیه خوانی در ساعت 5 بعدظهر روزهای تعیین شده، برگزار می کند.



عباس سالاری گفت: به مناسبت ماه مبارک رمضان گروه تعزیه حوزه هنری کرمان در پنج شنبه های این ماه مجلس تعزیه با موضوع شهادت امام علی(ع) و حضرت زهرا(س)، فضل و فتاح در امامزاده محمد کرمان اجرا می کند.



سالاری افزود: در ایام شهادت امام علی (ع) و از 18 تا 22 ماه رمضان، مجلس تعزیه خوانی با موضوع شهادت امام علی در تعزیه خانه کرمان در بلوار شهید مغفوری نیز برگزار خواهد شد.



وی از برپایی نمایشگاه خوشنویسی آیات قرآنی در حوزه خبر داد و گفت: با همکاری انجمن کتابت و تذهیب قرآن کریم استان، نمایشگاه خوشنویسی آیات قرآنی از 15ماه مبارک تا پایان ماه در نگارخانه مهر حوزه هنری استان برپا می شود.



رییس حوزه هنری استان کرمان گفت: در چهارشنبه های هر هفته در طول ماه مبارک رمضان، یک فیلم مذهبی همراه با نقد و بررسی در سینما اندیشه حوزه هنری نیز به نمایش در می آید.



لازم به ذکر است برنامه های ذکر شده در ساعت 5 بعدظهر آغاز و تا قبل از اذان مغرب به اتمام خواهد رسید.

"وکم لله من لطف خفی" همسرائی شد

دو تواشیح با عنوان های " الله" و "وکم لله من لطف خفی" به مناسبت فرارسیدن ماه مهمانی خداوند در واحد موسیقی حوزه هنری استان کرمان تولید شد.



بمناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان و با هدف ترویج مضامین انسانی واسلامی،دو اثر فاخر یکی مزین به نام مقدس الله و دیگری، کلام گهربار حضرت علی (ع) بصورت تواشیح درحوزه هنری کرمان تولید شد.



آهنگساز و تنظیم کننده این آثار مسعود نکویی از آهنگسازان برجسته کرمان می باشد که توسط گروه عرشیان و همسرایی مجید،مهدی و مصطفی طالبی زاده، محمد رضا و مجتبی افروزه، اجرا و ضبط شده است.

شایان ذکر است شعر "وکم لله من لطف خفی" از اشعار حضرت علی (ع) است که در سال چهلم هجری سروده شده است.



"سرباز کوچک" در حوزه هنری استان کرمان

فیلم سرباز کوچک در سینما اندیشه حوزه هنری استان کرمان اکران می شود.



در ادامه نمایش هفتگی فیلم در سینما اندیشه کرمان و در هفته اول ماه مبارک رمضان، فیلم «سرباز کوچک » ساخته سعید بخشیان، چهارشنبه هفته جاری ساعت 16 در سینما اندیشه حوزه هنری نمایش داده خواهد ‌‌شد و ورود علاقمندان آزاد است.

سینما اندیشه در خیابان امام خمینی (ره) - کوچه شماره 8 - ساختمان حوزه هنری کرمان واقع شده است.