۲ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۳۳

کرم‌الدین مطرح کرد:

افزایش 20 درصدی محصولات کشاورزی تحت پوشش بیمه در استان سمنان

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر گروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه 56 نوع محصول کشاورزی در استان سمنان تحت پوشش بیمه است، گفت: این تعداد محصول نسبت به سال قبل 20 درصد افزایش دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کرم‌الدین شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل بانک مرکزی کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه  56 نوع محصول کشاورزی در استان تحت پوشش بیمه است و این تعداد محصول نسبت به سال قبل 20 درصد افزایش دارد، افزود: هندوانه، زیتون، گوجه فرهنگی از محصولاتی است که تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: بانک کشاورزی استان سمنان در سال جاری 171 میلیارد ریال غرامت به کشاوران خسارت دیده در این استان پرداخت کرده است.

وی با بیان اینکه بیش از 15 هزار نفر از تولیدکنندگان و کشاورزان در استان سمنان تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار دارند، عنوان کرد: مقدار غرامت پرداخت شده به کشاوران خسارت دیده از مهر ماه گذشته تاکنون بیشتر مربوط به شهرستان شاهرود است.

وی خاطرنشان کرد: فارغ التحصیلان رشته های مختلف کشاورزی به عنوان ظرفیت های بخش کشاورزی به حساب می آیند که باید وارد عرصه کار در حوزه کشاورزی شوند.

وی یادآور شد: یکی از سیاست های سازمان جهاد کشاورزی در سال 91، حل مشکلات متخصصان کشاورزی جویای کار در استان است.

وی اظهار داشت: روستاییان و کشاورزان در زمان های اعلام شده نسبت به بیمه محصولات خود اقدام نمایند تا در وقوع حوادث نیز خسارات حوادث غیر مترقبه قابل جبران باشد.

