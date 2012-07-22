غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جلسه مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با وزارت راه و شهرسازی درباره اولویتهای واگذاری مسکن مهر دانشگاهیان خبر داد و اعلام کرد که از دو تا سه ماه آینده مسکن مهر دانشجویانی که در اردیبهشت ماه سال جاری نام نویسی کرده بودند، آغاز خواهد شد.



وی در ادامه خاطرنشان کرد که دوره جدید نام نویسی دانشجویان و استادان برای مسکن مهر از مهرماه سال جاری آغاز خواهد شد.



معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم تاکید کرد که تنها استادان فاقد مسکن اجازه ثبت نام در طرح مسکن مهر دانشگاهیان را دارند و هم اکنون اکثر استادان دانشگاهها داری مسکن هستند.



این مقام مسئول در وزارت علوم به علت مهم دخالت معاونت فرهنگی اجتماعی این وزارتخانه در واگذاری مسکن مهر به دانشجویان اشاره کرد و گفت: برخی از معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم سوال می پرسند که علت دخالت این بخش در واگذاری مسکن مهر چیست.



وی ادامه داد: در جواب سوال این عده باید بگویم در حقیقت مسکن مهر دانشجویی مکمل نظام عفاف و حجاب است، اگر می گوییم با تشکیل خانواده مسئله عفاف و حجاب تقویت می شود یا ارتقاء می یابد لازمه آن هم باید تشکیل خانواده ای آن هم به شکل پایدار باشد.



به گفته خواجه سروی، ترکیب مسکن و ازدواجی پایدار مساوی است با ارتقاء عفاف و حجاب در جامعه که به تبع آن بسیاری از آسیبهای اجتماعی کاهش می یابد و لازمه این موضوع همکاری دانشگاهها در شکل گیری ازدواج پایداری دانشجویی است.