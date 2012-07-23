دو تن نهاده های کشاورزی میان کشاورزان قمی توزیع شد

مجتبی منزوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 11 شرکت تعاونی روستایی، 4 شرکت تعاونی زنان روستایی، 17 شرکت تعاونی کشاورزی و 15 شرکت تعاونی تولیدی در قم فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: همچنین یک اتحادیه تعاونی روستایی، 2 اتحادیه تعاونی کشاورزی و یک اتحادیه تعاونی تولیدی نیز در استان در حال فعالیت هستند و تعداد 33 هزار نفر عضو شرکت های تعاونی تحت پوشش سازمان تعاونی روستایی استان هستند.



لزوم تغییر الگوی کشت در قم



وی با بیان اینکه رویکرد ما در بخش کشاورزی تغییر الگوی کشت و بهینه سازی مصرف آب است، گفت: طی یک برنامه پنج ساله باید الگوی کشت دراستان تغییر کرده و به سمت محصولات باغی و گیاهان دارویی و کشت کم مصرف برود.



این در حالی است که معاون برنامه ریزی استانداری قم نیز سال گذشته تغییر الگوی کشت در استان را یکی از اولویت های بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: اقتصادی کردن تولید محصولات زراعی در استان قم مطالبه جدی و خواست مدیریت عالی استان بوده و کشت محصولات کشاورزی در استان باید هدفمند باشد.



موضوع تغییر الگوی کشت در قم همچنان به عنوان موضوعی مهم از سوی مدیران استان مطرح می شود اما هنوز جزئیات برنامه ها و تصمیمات پیرامون این موضوع اعلام نشده است.



صنایع تبدیلی موجب افزایش سود تولیدکنندگان خواهد شد



تولیدات شیر مازاد در قم هرساله موجب صدور این محصول به سایر استان ها می شود اما این مازاد سود چندانی برای تولید کنندگان ندارد. لزوم ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی است که موجب افزایش ارزش افزوده برای تولید کنندگان می شود.



منزوی در این باره گفت: 100 هزار تن شیر مازاد در قم تولید می شود و در بهترین وضعیت این میزان به استان های همجوار با قیمت نامناسب صادر می شود، اما زمانی که صنایع تبدیلی در استان ایجاد شود برای کشاورزی، دامداری و برای صنعتگران هم ارزش افزوده خواهد داشت.

توزیع نهاده های کشاورزی میان کشاورزان استان



مدیر سازمان تعاونی روستایی قم افزود: دو طرح بزرگ در سازمان تعاونی روستایی با عناوین " طرح توانمندی تشکل ها" و " طرح بازاریابی محصولات کشاورزی" در حال عملیاتی شدن است که با اجرایی شدن آن ها، شبکه تعاونی روستایی و کشاورزی احیا و تقویت خواهد شد.



منزوی اضافه کرد: طی سه ماه اول سال جاری، بیش از دو هزار و 467 تن انواع نهاده های کشاورزی شامل انواع کود های شیمیایی، بذرهای اصلاح شده و سموم دفع آفات نباتی بین کشاورزان استان توزیع شده است.



جایگاه مناسب قم در تولیدات کشاورزی و دامداری کشور



مدیر سازمان تعاونی روستایی قم تاکید کرد: جایگاه استان قم درکشاورزی و دامداری به نسبت وسعت جغرافیایی و محدودیت آب وخاک جایگاه بسیار شایسته ای است. استان قم با 11 هزار هکتار وسعت، نیم درصد از وسعت کشور را در اختیار دارد اما 42 هزار تن محصولات دامی و کشاورزی تولید می کند.



وی ضمن بیان اینکه سالانه میزان 2 و سه دهم درصد مرغ ، سه و شش دهم درصد گوشت، هفت و پنج دهم درصد تخم مرغ و یک و هفت دهم درصد شیر کشور در قم تولید می شود، گفت: روزانه 102 تن گوشت مرغ در استان تولید می شود که رتبه 11 کشور را دارا است و با توجه به جمعیت یک میلیون و 100 هزار نفری استان، سرانه مصرف مورد نیاز گوشت مرغ استان در سال، 23 هزار و 100 تن است.



منزوی ادامه داد: تولید سالانه واحد های تولیدی گوشت مرغ در قم، نزدیک به 37 هزار و 123 تن است، با این وجود 38 درصد از تولیدات گوشت مرغ قم که بالغ بر 14 تن است، مازاد مصرف این استان بوده و به دیگر نقاط کشور صادر می شود.



وی در زمینه تولید گوشت مرغ در استان گفت: در سه ماه اول سال جاری، 9 هزار تن گوشت مرغ در استان تولید شده که از این میزان نزدیک به شش هزار تن به خارج از استان صادر شده است، در واقع طی شش ماه اخیر 12 میلیون و 578 قطعه جوجه ریزی درسطح واحد های مرغداری قم صورت گرفته است.



منزوی ضمن بیان اینکه 80 درصد از تولیدات تخم مرغ، 40 درصد از تولیدات گوشت قرمز و 20 درصد از تولیدات شیر مازاد بر نیاز استان است و به سایر استان ها صادر می شود، افزود: سال گذشته 35 هزار و 200 تن گوشت قرمز، 148 هزار تن شیر و 5 هزار تن تخم مرغ در استان تولید شده است.