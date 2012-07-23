به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل صدا و سیما مرکز سمنان در جلسه هم اندیشی راهکارهای تقویت برنامه سازی حوزه جوانان با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص تحصیل، تهذیب و ورزش جوانان، گفت: تلاش داریم تا رسانه استانی را به مرحله ای برسانیم که در خور جوانان این استان باشد.

رمضانعلی شریفی فر از برنامه سازان خواست ضمن بررسی موضوعات حوزه جوانان به سوژه های خاص جوانان بپردازند.

حجت الاسلام ولی الله مصائبی معاون فرهنگی پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این جلسه با اشاره به مباحث و مسائل مرتبط با جوانان در جامعه گفت: باید تهدیدات پیش رو جوانان در رسانه بررسی و در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی و ورزشی به آنها پرداخته شود.

همت هادیان مدیر کل امور ورزش و جوانان نیز در این جلسه ضمن تقدیر از صدا و سیمای مرکز سمنان بدلیل افزایش کیفی روز افزون برنامه ها با تعریفی از جوان گفت: تقویت نهاد خانواده، فرهنگ سازی ازدواج، پرداختن به نخبگان و جوانان موفق در صدا و سیما می تواند باعث تقویت روحیه جوانان شود.

دوره آموزشی مدیریت استراتژیک پیشرفته در صدا و سیمای مرکز سمنان برگزار شد

کارشناسان صدا و سیمای مرکز سمنان در دوره آموزشی مدیریت استراتژیک پیشرفته با موضوعاتی چون، سیاست ها، خط مشی ها، روشها، رویه ها، تکنیک های فرموله نمودن، استراتژی ها و مطالعه موردی کارت امتیازی، تدوین افق رسانه و دستورالعمل های سازمان بررسی و آموزش آشنا شدند.

این کارگاه آموزشی یکروز با حضور دکتر چروکتاش مدیر کل سیستم ها و روش های سازمان صدا و سیما در محل صدا و سیمای مرکز سمنان برگزار شد.

مستند گزارشی "نفس" در صدا و سیمای مرکز سمنان تولید شد

مستند رادیویی"نفس" به تاریخچه پیدایش و استفاده از سلاح های شیمیایی می پردازد.

در این مستند گزارشگر با علی ذوالفقاری جانباز شیمیایی دفاع مقدس و مشقات زندگی او که ناشی از جراحات شیمیایی است، گفتگو می کند.

"نفس" سعی دارد تا با بررسی فجایع حاصله از استفاده بمب های شیمیایی که در سالهای دفاع مقدس بر روی رزمندگان ایران اسلامی ریخته شده، ماهیت اصلی سازندگان و استفاده کنندگان آن را که امروز مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، مشخص نماید.

این مستند را مهران مجیدپناه در راستای "منع استفاده از سلاحهای شیمیایی" تهیه و گزارش شده است.

دوره آموزشی تردی مکس پیشرفته در صدا و سیمای مرکز سمنان برگزار شد

دوره آموزشی تردی مکس پیشرفته با حضور استاد رضویان مدرس گرافیک سه بعدی، در صدا و سیمای مرکز سمنان برگزار شد.

در این دوره مباحث کاربرد کارنسترنیت در انیمیشن و مباحث متریال ها، ساخت مواد شیشه ای، بحث استخوان بندی بن ها و کاربرد سوپر اسپری ها و ... به صورت عملی آموزش داده شد.