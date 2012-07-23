نشر قرآن از برکات انقلاب اسلامی است/ محتوای مداحیها حماسی و انقلابی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی شامگاه یکشنبه در نشست صمیمی نخبگان قرآنی، مداحان، هیئت های مذهبی و امنا مساجد مازندران در ساری از ماه رمضان به عنوان یک ظرفیت مناسب و معنوی برای شناخت بیشتر آحاد جامعه با معارف دینی یاد کرد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه ماه رمضان ماه نبوت، امامت و توبه است، تصریح کرد: نزول قرآن در ماه ضیافت الله موضوعیت دارد و بسیار ارزشمند است.

طبرسی با بیان اینکه قرآن کتاب جاودانه بشریت است، یادآور شد: یکی از اقدامات بزرگ انقلاب اسلامی صدور و معرفی قرآن بین آحاد جامعه است.

وی با اعلام اینکه حافظان قرآن باید مفاهیم و تفاسیر قرآنی را بیشتر یاد بگیرند، افزود: با تقویت تفسیر قرآن، این کتاب آسمانی را باید از مهجوریت خارج کنیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه عنایات و رهنمودهای رهبری باید مورد توجه بیشتر حفاظ قرآنی قرار گیرد، اظهار داشت: شیعه دینی باید قرآن را در زندگی خود مانوس و یاور بداند.

طبرسی با بیان اینکه سازمان مداحی در کشور باید هدفمند شود، افزود: مداحیها باید از حالت عاطفی و کوچه بازاری به حالت حماسی و انقلابی تبدیل شود.

وی با تاکید بر تقویت جایگاه و منزلت مداحان، اظهار داشت: باید جلوی برخی مداحی های بی مورد و هجوآمیز گرفته شود.