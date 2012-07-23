هشتمین اقتصاد دنیا در آستانه ورشکستگی/ 4 شهر در کالیفرنیا تسلیم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ماهنامه آمریکایی ریزن شهرهای ایالت کالیفرنیای آمریکا یکی پس از دیگر در حال اعلام ورشکستی هستند.

اقتصاد ایالت کالیفرنیای آمریکا به اندازه ای قدرتمند است که اگر این ایالت به عنوان یک کشور محسوب شود هشتمین اقتصاد قدرتمند دنیا است. تولید ناخالص داخلی این ایالت آمریکا با تولید ناخالص داخلی کشور ها ایتالیا و اسپانیا برابری می کند.



کالیفرنیا مرکز بسیاری از بزرگترین شرکت های چندملیتی دنیا است. شرکت هایی که درزمینه فناوری اطلاعات و تکنولوژی، انرژی، و سرمایه گذاری پیشگام هستند. گوگل، یاهو، اینتل، اپل، سیسکو، اچ پی، اورکل، ای بی، ویزا، والت دیزنی، شورون نمونه هایی از این دست این شرکت ها هستند.

اما بر اساس گزارش ماهنامه معتبر ریزن، در حال حاضر اقتصاد کالیفرنیا حال و روز چندان خوبی ندارد. با وجود وضعیت نامطلوب اقتصادی، قانون گذاران کالیفرنیایی قادر به ارائه برنامه ای سازنده برای بهبود وضعیت اقتصادی این ایالت نیستند.

ریزن با انتقاد از حاکمان دموکرات ایالت کالیفرنیا می نویسد رهبران دموکرات ها در کالیفرنیا با حمایت های غیر منطقی از بخش دولتی مانع پیشرفت و بهبود اقتصاد توسط بخش خصوصی می شوند.

اعلام ورشکستگی می کنم، پس هستم

وِلِیهو یکی از اولین شهر های ایالت کالیفرنیا بود که به خاطر عدم توانایی در پرداخت حقوق و مستمری ها اعلام ورشکستگی کرد.

کمتر از یک ماه پیش شهر استاکتن ایالت کالیفرنیا به عنوان بزرگترین شهر آمریکا با پر کردن فرم ورشکستگی فدرال، اعلام ورشکستگی کرد.

پس از استاکتن، شهر ماموت لیکس هم به خاطر شکست خوردن طرح های زیربنایی شهری پیشنهادی از طرف مقامات مسئول این شهر، اعلام ورشکستگی کرد.

سن برناردینو جدیدترین شهری است که در ایالت کالیفرنیا اعلام ورشکستگی کرده است. در حال حاضر این شهر پول لازم برای گرداندن نیازهای شهری را ندارد. به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، این شهر 220 میلیون بدهی دارد.

به نوشته ریزن، درحالی که پیشتر از منتقدینی که اسمی از ورشکستگی می بردند با عنوان بزدل یاد می شد، اکنون در شهرهای بزرگ تر کالیفرنیا از قبیل لس آنجلس نیز صحبت اعلام ورشکستی است.

در تازه ترین اشارات به ورشکستگی شهر ها بزرگ ایالت کالیفرنیا، روزنامه پرس انترپرایز ریور ساید کالیفرنیا، مصیبت های اقتصادی سن برناردینو را با بحران مسکن شهر های بزرگ کالیفرنیا و کل آمریکا مرتبط دانسته است.

ماهنامه ریزن با انتقاد از سیستم کنونی اقتصادی آمریکا، متهم اصلی بحران کنونی اقتصاد کالیفرنیا را نحوه "تصمیم گیری" می داند.

ریزن می نویسد مقامات رسمی کالیفرنیا با ولخرجی و سو مدیریت موجبات ورشکستگی شهرهای این ایالت را فراهم آورده اند.

دومینوی ورشکستگی شهرهای کالیفرنیا آغاز شده است

وِلِیهو، استاکتن، ماموت لیکس، و سن برناردینو شهرهایی در ایالت کالیفرنیا آمریکا بوده اند که تاکنون اعلام ورشکستگی کرده اند. گفته می شود به احتمال زیاد شهر کمپتن هم اعلام ورشکستگی خواهد کرد.

جان مورلاک عضو شورای شهراورنج کانتی کالیفرنیا درمصاحبه با شبکه خبری بلومبرگ گفته است دومینوی ورشکستگی شهرهای ایالت کالیفرنیا آغاز شده است.

ریزن می نویسد اعلام ورشکستگی کردن نمی تواند سیستم مدیریتی حاکم بر شهرهای کالیفرنیا را تغییر دهد، سیستم مدیریتی که ناشی از یک سیستم بزرگتر اقتصادی است که به شدت به پول وابسته است و در این سیستم بدون پشتوانه پول هزینه می شود.