به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که شامگاه یکشنبه در محل بخشداری مرکزی ورامین برگزار شد، بخشدار مرکزی با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، به بیان اهمیت و جایگاه ویژه روزه و انجام عبادت در این ماه پرداخت.

سید رضا طباطبایی بیان داشت: روزه حقیقی آن است که همه اعضا و جوارح انسان از گناه و آلودگی ها دور باشد.

وی با اشاره به اهمیت تهذیب نفس و خودداری از گناه در این ماه، خطاب به دهیاران افزود: خودسازی برای افرادی که مسئولیت اجتماعی دارند و کار مردم به دست آنهاست واجب تر بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار است.

بخشدار مرکزی ورامین بر خدمت رسانی به روستاییان در ماه مبارک رمضان تأکید کرد و تقارن ماه مبارک رمضان و فصل تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان را مورد توجه قرار داد.

وی از دهیاران خواست تا با برنامه ریزی های دقیق و مدون، از انجام برنامه های فرهنگی در مساجد روستاها حمایت و پشتیبانی لازم به عمل آورند و با ائمه جماعات همکاری لازم را داشته باشند.

مراقبت های ویژه در برابر تب کنگو

در ادامه این نشست، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ورامین به بیان مطالبی پیرامون بیماری دام تب کنگو و لزوم آموزش و انجام مراقبتهای لازم در خصوص این بیماری پرداخت.

دکتر قربان محمد نادری از دهیاران خواست تا هماهنگی و همکاری لازم را با دامپزشکی و مراکز بهداشتی روستاها در خصوص این بیماری داشته باشند.

وی ادامه داد: با توجه به این که در سال گذشته یکی از دامداری های شهرستان ورامین به این بیماری آلوده شده بود، بررسی وضعیت دامداریهای شهرستان ورامین در دستور کار قرار گرفت و بازرسان این اداره با سرکشی مداوم به واحدهای دامداری شهرستان ورامین نسبت به کنترل شیوع این بیماری اقدام کردند که در این بازرسی ها هیچ مورد مشکوکی در این زمینه مشاهده نشد.

نادری گفت: علاوه بر این سرکشی ها، عملیات سمپاشی واحدهای دامداری نیز انجام شد تا از ابتلای احتمالی دام ها به بیماری تب کریمه کنگو جلوگیری به عمل آید؛ کارشناسان شبکه دامپزشکی شهرستان ورامین نیز با حضور در روستاهای مختلف شهرستان نسبت به برگزاری دوره های آموزشی برای روستاییان و دامداران اقدام کردند.

وی اضافه کرد: شبکه دامپزشکی ورامین همچنین با اعزام کارشناسان خود به کشتارگاه های شهرستان، اقدام به شناسایی دام های مشکوک کرده و در صورت مشاهده نسبت به معدوم کردن آن اقدام می کنند.

بیماری "تب کریمه کنگو" یک بیماری خونریزی دهنده ویروسی است که نخستین بار در سال 1944 در کریمه(شوروی سابق) و در سال 1956 نیز در کنگو گزارش شد و به این دلیل، تب خونریزی دهنده "کریمه کنگو" نام گذاشته شد.