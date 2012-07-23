حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان در گفت و گو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه برنامه های رمضان امسال مساجد و موسسات قرآنی با رویکرد قرآنی تنظیم شده است افزود: این موسسات و خانه های قرآن به همراه مساجد برای برگزاری ضیافت الهی این برنامه ها را برگزار می کنند.

وی ماه رمضان راماه قرآن و برکات آسمانی دانست و اظهارداشت: باید به قرآن و آثار و برکات آن در زندگی توجه بیشتری کرد.

سرلکیان با بیان اینکه رویکرد قرآنی در دستور کار برنامه های امسال قرار دارد، اظهار داشت: مبلغین به عنوان یکی از اهرم های آموزش بین مردم در این امر بسیار موثرند.

وی اضافه کرد: در جهت گسترش محافل قرآنی امسال برنامه جمع خوانی جلسات خانگی بانوان توسط هیئت های مذهبی بانوان ساماندهی می شود.

سرلکیان در خصوص برنامه جمع خوانی عظیم قرآنی در اراک گفت: این برنامه با مشارکت صداوسیما، سازمان تبلیغات، اداره اوقاف و امور خیریه و ستاد اقامه نماز جمعه اراک برپا شده است که مورد استقبال قرار گرفته است.

وی در خصوص آثار مثبت این برنامه در جامعه گفت: چنین برنامه هایی اتفاق های مبارکی هستند که باعث ایجاد فضای معنوی در جامعه شده و بستری را جهت بهره مندی جوانان و مردم از فضایل ماه رمضان و قرآن فراهم می آورند.



