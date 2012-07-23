سنگ قبرهای تاریخی "راه پله" شدند/ تاریخ زیر پای رهگذران

به گزارش خبرنگار مهر، قبرستان روستای ابوالوفای کوهدشت که پیرامون آرامگاه امامزاده ابوالوفا قرار گرفته است، یکی از قبرستانهای قدیمی کوهدشت است که در آن سنگ های عمود بسیاری بالای سر قبرها ایستاده اند.

در دو قسمت این سنگهای عمودی تصویرهایی حک شده است که روایتگر مرگ و زندگی است. یک طرف این سنگها تصاویری از سوار و شمشیر و شکار و تفنگ و پایکوبی و در طرف دیگر،تصاویری از شیون و سوگواری به روش سنتی دیده می شود.

بنابراین گزارش، در سالهای اخیر قسمت بیشتر این قبرستان قدیمی تخریب شد تا محوطه زیارتگاه امام زاده ابوالوفا توسعه یابد و حتی از سنگ قبرهای قدیمی این قبرستان به عنوان سنگ راه پله محوطه استفاده شده است.

تاریخ حک شده بر روی بعضی از این سنگ قبرها حکایت از تاریخی بالای دویست سال دارد که متاسفانه امروز زیر پای عابران دراز کشیده اند.

این قبرستان زیبای قدیمی، تنها مکانیست که قبرهایی چند طبقه شبیه آرامگاه کوروش دارد و می توانست همچنان دست نخورده باقی بماند تا محل تماشای گردشگران علاقمند قرار گرفته و حتی بررسی ها و کاوشهای باستان شناسی در این رابطه صورت گیرد.

سه سال پیش بود که خبرگزاری مهر در گزارشی از روند تخریب ها در این قبرستان تاریخی ابراز نگرانی کرد ولی متاسفانه متولیان میراث فرهنگی در این رابطه کاری از پیش نبردند.

روستای ابوالوفا در شرق شهرستان کوهدشت استان لرستان واقع شده است که قبرستان تاریخی این روستا از سالیان دور تاکنون محل تدفین بزرگان این منطقه بوده است.

به گفته برخی از محققان و مطلعین محلی سنگ قبرهایی که امروزه در گورستان روستای ابوالوفاء دیده می شود بازمانده تعداد زیادی از سنگ قبرهای با ارزش مربوط به قرن پانزدهم تا قرن اخیر است که از لحاظ خطوط و نقوش طرحها از شاهکارهای هنری به حساب می آید.

سنگ قبرهای گورستان تاریخی ابوالوفاء به سه شیوه پلکانی، خوابیده و خوابیده با میله ای به صورت عمودی افراشته، ایجاد شده است. یکی از مهمترین مواردی که از لحاظ مردم شناسی حائز اهمیت است وجود نقاشی هایی بر روی سنگ قبرهای افقی و عمودیست.

بر اساس این نقاشیها، شناسایی سنگ قبر مردان و زنان حتی برای افراد عامی و آنهاییکه سواد خواندن ندارند نیز به راحتی میسر است. بدون شک این تصاویر دارای معانی فلسفی خاصی هستند که تحت تاثیر عقاید مذهبی، روایات و باورهای مردمی شکل گرفته است.

بیش از نیمی از سنگ قبرها سر لوحه و آغازین آن با متن نوشته هایی با مضمون اسماء الهی مانند بسم الله و صفات هو الغفور و هو الباقی ذات باری و فنای غیر از او را می رساند، است. در این قبرستان همچنین سنگ قبرهایی وجود دارد که عباراتی مانند آرامگاه در سر لوحه آنها دیده می شود.

به گفته اهالی روستا و برخی مستندات موجود سالیان پیش حیاط کنونی این امامزاده پر بوده از قبرهای این گورستان که به مرور زمان تخریب شده و یا در زیر خاک مدفون شده اند.

شهرستان کوهدشت دارای قبرستانهای قدیمی بسیاری است که تاریخ بعضی سنگ قبرهای قدمتی بیش از چند صد سال را نشان می دهد. در یکی از این قبرستانها سنگ قبری وجود دارد که تاریخی بیش از هزار سال را بر خود حفظ کرده است.

به هر روی امید می رود اداره کل میراث فرهنگی استان لرستان برای حفظ قسمت کوچک باقی مانده قبرستان کهن روستای ابوالوفا که جزئی از میراث فرهنگی کوهدشت است باید هر چه سریعتر اقدام کند وگرنه همین بقایا نیز از دست خواهد رفت.