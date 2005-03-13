25 بازيكن به اردوي تيم ملي فوتبال دعوت مي شوند

به گزارش خبرنگار" مهر" تمرينات تيم ملي فوتبال كشورمان براي انجام اين ديدار ازروز27 اسفندماه در كمپ تيمهاي ملي آغاز خواهد شد. برهمين اساس قرار است اسامي بازيكنان روز26 اسفند ماه اعلام شود.

به گفته سرمربي اين تيم قراراست براي بازي روزپنجم فروردين ماه مقابل ژاپن 24 يا 25بازيكن به اردوي آمادگي دعوت شوند. ضمن اينكه قرار است بازيكنان لژيونرنيزروز اول فروردين ماه خود را به كادرفني تيم ملي معرفي كنند.

اردوي شبانه روزي تيم ملي ازروزدوم فروردين ماه درهتل استقلال تهران آغازخواهد شد وقبل ازديدارروز پنجم فروردين ماه برروي نام سه بازيكن خط قرمزكشيده خواهد شد.