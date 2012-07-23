عرضه آخرین دستاوردهای محققان در جشنواره علم تا عمل

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره و نمایشگاه علم تا عمل در هفته دولت از 5 شهریورماه از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.

در این جشنواره که تا روز 8 شهریورماه ادامه دارد، طرحهایی پذیرش می شوند که در مرحله تجاری سازی قرار دارند. بر اساس شاخص های تعیین شده طرحهای دانش بنیانی که از چشم انداز روشنی در امر صادرات تولیدات دانش بنیان برخوردار باشند و نتایج آزمون و تست آن توسط مراجع ذی صلاح مثبت اعلام شده باشند در این جشنواره پذیرش می شوند.

اثرات مثبت بر رفع نیازهای فناورانه کشور در موارد تحریم، بهینه سازی مصرف انرژی و رفع مشکلات محوری کشور از دیگر شاخص هایی است که برای طرحهای ارسالی تعیین شده است.



ثبت نام در این دوره از جشنواره از اردیبهشت ماه آغاز شد و با توجه به استقبال گسترده فناوران و نوآوران برای شرکت در جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا روز 5 مردادماه تمدید شد.