  1. سیاست
۲ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۳۴

امیر عبداللهیان درگفتگو بامهر:

مدل جدیدی از جنگ متحدان امریکا علیه سوریه درجریان است

مدل جدیدی از جنگ متحدان امریکا علیه سوریه درجریان است

معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه گفت: دشمنان محور مقاومت ،مردم مقاوم سوریه را هدف کینه خود در محور مقاومت علیه رژیم صهیونیستی قرار داده اند و مدل جدیدی از جنگ متحدان امریکا علیه سوریه درجریان است.

حسین امیرعبداللهیان در گفتگو با مهر، با اشاره به حملات همه جانبه تروریستی در دمشق و مناطقی از سوریه اظهارداشت: آن اتحاد جهانی شومی که در جنگ ٣٣ و ٢٢ روزه لبنان و غزه طعم تلخ شکست را چشید به یقین در جنگ تروریستی تمام عیار اخیر علیه  سوریه  بار دیگر شکست را با تمام  وجود  لمس خواهند کرد.

معاون وزیرخارجه کشورمان با حمایت از مردم سوریه اظهار داشت که گزینه جنگ و تسلیح تروریستی راه بجایی نخواهد برد و جمهوری اسلامی ایران  از مردم فهیم سوریه و اصلاحات رییس جمهور بشار اسد حمایت می کند.

امیرعبداللهیان  با انتقاد از کاربرد گازهای کشنده شیمیایی علیه مردم بحرین و سکوت در قبال سرکوب مردم این کشور گفت: سوریه  صرفا راهکار سیاسی دارد و تداوم مداخله خارجی در سوریه ناامنی را به کل منطقه سرایت خواهد داد .

کد مطلب 1655991

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها