به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکاری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: پروژه های بسیار ارزنده ای در استان هرمزگان در حوزه سلامت در دست اقدام است که نقش تاثیرگذاری در ارتقای سلامت این استان خواهد داشت.

شکاری با اشاره به اینکه بیمارستان شهرستان بستک نیز یکی از پروژه های مهر ماندگار در استان هرمزگان است، اظهارداشت: بیمارستان 64 تختخوابی شهرستان بستک در دولت دهم جان تازه ای گرفت که در فضای هفت هزار و 544 متر مربع ساخته می شود و امکانات درمانی این بیمارستان در بخش های مختلف همچون اتاق عمل ، داخلی ، جراحی و ... تعبیه می شود.

وی افزود: بیمارستان شهرستان بستک با 87 درصد پیشرفت فیزیکی تا دهه فجر آماده بهره برداری می شود و درحال حاضر بخش ابنیه این بیمارستان به اتمام رسیده است و فقط بخش هایی از تاسیسات و ساختمانهای جانبی باقی مانده است.

وی عنوان کرد: اتمام این بیمارستان از نیازهای اساسی بخش درمان این شهرستان است تا مردم بتوانند در فضایی استاندارد نیازهای درمانی خود را دریافت کنند.