راهکارهای ارتقای فرهنگ عمومی در پیشوا بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان پیشوا صبح دوشنبه با حضور حجت الاسلام رحمت الله رحمتی نیا امام جمعه پیشوا، بهرام ستاری فرماندار، امیرحسین طاهری سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان و دیگر مسئولان محلی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

این نشست با محوریت ساماندهی لباس فروشیها و جمع آوری مانکنهای زنانه، تشکیل کمیته در خصوص مقابله با پدیده قمه زنی، پیداکردن راه حل برای معضل بدحجابی دانشگاه ها، ایجاد راهکار برای جمع آوری و جلوگیری از ازدیاد تجهیزات ماهواره ای و ایجاد راهکار در راستای برخورد با فرقه صوفیه تشکیل شد.

تأکید امام جمعه پیشوا بر ساماندهی ویترین مغازه ها

امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان پیشوا در ابتدای این جلسه ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و اشاره به ساماندهی لباس فروشی های سطح شهر گفت: با توجه به اینکه وجود مانکن های زنانه محرک و زننده در ویترین مغازه ها مشهود بوده، نیاز است که نسبت به برخورد با این معضل و تذکر به واحدهای صنفی برای انتقال مانکن به داخل مغازه اقدام شود و این وظیفه شورای فرهنگ عمومی، نیروی انتظامی، بسیج اصناف و دیگر ارگان های مربوطه است که برخورد جدی با آنان داشته باشند.

حجت الاسلام رحمت الله رحمتی نیا افزود: از آنجا که نقش شورای فرهنگ عمومی در شهرستان، هدف گزاری و سیاست گزاری های کلان فرهنگی در شهرستان است، لذا در راستای ساماندهی اوضاع فرهنگی شهرستان باید نهایت تلاش صورت گیرد.

نشست های توضیحی در خصوص قبح قمه زنی برگزار شود

وی بیان داشت: همچنین باید در مدارس و مراکز آموزشی، نشستهای توضیحاتی در خصوص قبح قمه زنی برگزار شود و اعضای کمیته با هماهنگی امام جمعه و مسئول امور مساجد معرفی شوند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیشوا نیز در این جلسه با اشاره به نقش منفی تجهیزات ماهواره ای یادآور شد: از آنجا که فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی با استفاده از ماهواره ها هر روز کمرنگ تر شده و فرهنگ غرب جایگزین آن می شود لازم است با همت نیروی انتظامی طبق دستورالعمل مربوطه، ماهواره ها از سطح شهر جمع آوری و گزارش لازم به شورا ارائه شود.

ارائه راهکارهای لازم در خصوص مقابله با بدحجابی دانشگاه ها

امیرحسین طاهری ادامه داد: باید راهکارهای لازم برای مقابله با معضل بدحجابی در دانشگاه های سطح شهرستان در جلسه آتی ارائه تا تصمیم گیری صورت پذیرد و همچنین مواردی برای فرهنگ سازی و روشنگری در مورد فرقه صوفیه در بین دانش آموزان عنوان شود.