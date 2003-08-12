طبق اظهارات كلي عراق سلاحهاي كشتار جمعي نداشته است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بي بي سي اندرو گليگان خبرنگار اين شبكه در دادگاه دادرسي مرگ مشكوك دكتر" ديويد كلي" كارشناس تسليحاتي وزارت دفاع انگلستان گفت " ديويد كلي" در ديدارش با وي گفته است برنامه هاي تسليحاتي صدام حسين آنچنان گسترده نبود كه بتواند جان عده زيادي را به خطر اندازد حتي اگر همه چيز به نفع صدام پيش مي رفت . وي گفته بود موضوع سلاحهاي كشتار جمعي به معناي واقعي مطرح نبوده است .

گليگان امروز در دادگاه گفت : "كلي " را در ماه مي امسال ملاقات كرده و مكالمات خود را در يك كامپيوتر دستي ثبت كرده است .او افزود دكتر" كلي " به وي گفته است كه دوسيه دولت درباره سلاحهاي عراق يك هفته قبل از انتشار دگرگون و بزرگنمايي شده است. وي در باره ديدارش با" كلي" گفت اولين بار وي را اوايل سال 2001 ملاقات كرده است . وي گفت او به توصيه يكي از همكارانش برقراري ارتباط با " كلي" را آغاز كرده است . گليگان افزود "كلي " در مقايسه با ديگر مقامات رسمي كه اغلب محتاط هستند بي پروا عمل مي كرده و قصد داشته اطلاعاتش را دراختيار او قرار دهد . گليگان گفت واقعاً تحت تاثير" كلي" قرار گرفته است . وي افزود مكالمات ما ضبط نشد و اظهارات "كلي" حرفهاي او نيست . يك نسخه از يادداشتهاي او و دست نوشته هايش از ملاقات يازدهم آوريل 2002 نيز تكثيرشد. گليگان گفت وي همواره ملاقاتها را تنظيم مي كرده است .وي افزود موضوع عراق در دستورالعمل بهار و تابستان 2002 قرار گرفت و دولت اعلام كرد كه درباره تهديد عراق در حال تنظيم گزارشي است . در مورد برخورد "كلي " با عراقي ها گليگان گفت "كلي" بازرسي بود كه عراقي ها از او بسيار مي ترسيدند اما در عين حال به او احترام مي گذاشتند . "كلي" به آنها ابداً اعتماد نداشت و تا حدي محتاط و هشيار عمل مي كرد .

ديگر خبرنگار بي بي سي كه قرار است به دادگاه احضار شود سوزان واتس از برنامه اخبار شبانگاهي بي بي سي است .او نواري از مكالماتش با "كلي " در دست دارد كه در اختيار دادگاه قرار خواهد داد.

لرد هاتن قاضي دادگاه گفته است كه او مي خواهد بداند گزارشي كه گليگان در ماه مي منتشر ساخت چگونه تهيه و تنظيم شده است ؟