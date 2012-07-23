  1. اقتصاد
۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۰۱

صادقی به مهر خبر داد

عرضه روزانه 1400 تن لبنیات/ عرضه روغن‌نباتی با 10 درصد تخفیف

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از توزیع روزانه 1400 تن لبنیات در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا خبر داد و گفت: بیشتر محصولات لبنی عرضه شده در این نمایشگاهها با نرخ دولتی است.

یدالله صادقی در گفتگو با مهر با اشاره به توزیع روزانه 1400 تن لبنیات در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، گفت: محصولات لبنی شامل شیر، پنیر و ماست با قیمت مصوب دولتی و با کیفیت مناسب در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا عرضه می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: با تفاهمی که با انجمن صنایع لبنی صورت گرفته است، هرگونه کمبودی در بازار به سرعت برطرف می شود، ضمن اینکه هیچ کس حق گرانفروشی محصولاتی نرخ مصوب دولتی را ندارد.

وی همچنین در ادامه از عرضه روغن نباتی با 10 درصد تخفیف در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا خبر داد و تاکید کرد: این 10 درصد تخفیف به قیمت مصرف کننده روغن نباتی تعلق می گیرد و با توجه به توانمندی کارخانجات هیچ گونه محدودیتی به لحاظ توزیع وجود ندارد.

صادقی اظهار داشت: با توجه به توافقات صورت گرفته با تولید کنندگان خرما، عرضه خرمای درجه یک در سطح عمده فروشی های شهر 4500 تومان است که در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا با قیمت مناسبی به دست مصرف کننده می‌رسد که محدوده قیمتی آن 4800 تا 5000 تومان است.
 

کد مطلب 1656013

