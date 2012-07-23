به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دانشجو با حضور در کمیسیونهای آموزش و بهداشت مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برخی رشته های دانشگاه آزاد فاقد مجوز بودند، اعلام کرد که با همکاری دو وزارتخانه علوم و بهداشت برای 1500 رشته در این دانشگاه مجوز دریافت شد.

وی با اشاره به توزیع امکانات و رشته های دانشگاه آزاد به صورت عادلانه در تمامی شهرهای کشور خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته، سعی شده تا رشته های راه اندازی شده در دانشگاه آزادهای به واحدهای مختلف واگذار شود.

دانشجو در این باره به ذکر مثالی پرداخت و گفت: برای مثال 5 آزمایشگاه ملی در 5 استان کشور در دست راه اندازی داریم که اولین قرارداد این آزمایشگاهها با مسئولان استان خراسان رضوی در زمینی به وسعت 100 هکتار منعقد شد.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یادآوری کرد که راه اندازی این آزمایشگاهها از نخستین گامهای تامین منابع مالی جدید برای جلوگیری از فشار به دانشجویان و بحث ارتباط با صنعت که همواره در دانشگاه ها مطرح شده، خواهد بود.



دانشجو افزود: اگر بخواهیم تنها به شهریه دانشجویان برای تامین منابع مالی اکتفا کنیم بدون شک هر سال با توجه به تورم موجود باید شهریه ها را افزایش دهیم در حالی که ما اعتقاد داریم که این راه مناسبی برای تامین منابع مالی نیست.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: باید از بخش هدفمندی یارانه ها رقمی در اختیار دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیرد تا مشکلات این قشر جامعه که تعداد آن ها بسیار زیاد است نیز حل شود.