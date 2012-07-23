به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اوتاوا سیتیزن، تظاهرات روز یکشنبه دانشجویانان کانادایی در اعتراض به افزایش شهریه ها به خشونت کشیده شد و پلیس اوتاوا دو نفر را بازداشت کرد.

حدود 40 معترض کانادایی ساعت سه بعد از ظهر تظاهرات خود را در اوتاوا آغاز کرده و با سر دادن شعارهایی خواستار آموزش رایگان دانشجویان شدند.

دانشجویان این تظاهرات را نشانه ابراز همدردی با دانشجویان شهر مونترال که از فوریه گذشته تاکنون در اعتراض به افزایش شهریه ها دست به اعتصاب زدند، دانستند.

این اولین تظاهرات در اوتاوا بود که توسط جنبش دانشجویان اوتاوا با همکاری جنبش "همبستگی علیه طرح های ریاضت اقتصادی" برگزار شد.

رسانه های خبری نیز گزارش دادند که هزاران نفر در شهر مونترال نیز در اعتراض به طرح های ریاضت اقتصادی دولت راهی خیابانها شدند.

پرس تی وی نیزدر همین رابطه می نویسد: هزاران دانشجو و طرفدار این جنبش روز گذشته در اعتراض به طرح دولت برای افزایش شهریه ها در کبک راهی خیاباهای شهر مونترال شدند.

تظاهرات دانشجویان پس از آن اعلام شد که "ژان چارست" نخست وزیر دولت محلی ایالت "کبک" اعلام کرد شهریه دانشگاه ها از ابتدای سپتامبر 2012 سالانه از دو هزار و 200 دلار به چهار هزار دلار افزایش می یابد.

چارست در اظهارات خود اعلام کرد که تصمیم دولت جهت افزایش شهریه ها به بیش از یک سال گذشته باز می گردد و بعد از مشورت با گروه های مختلف اتخاذ شده است.

از ابتدای فوریه تاکنون بیش از 200 تظاهرات در کانادا برگزار شده که اکثر آنها در شهر مونترال بوده و معترضین با پلیس ضد شورش درگیر شده و نیروهای امنیتی از گازهای اشک آور و نارنجک‌های بیهوش کننده علیه دانشجویان استفاده کرده است.