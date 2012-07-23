واگذاری 500 هکتار از اراضی ملی به متقاضیان

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی عظیمی نژاد اظهار داشت: 500 هکتار از اراضی ملی شهرستان جوانرود تا پایان ماه مبارک رمضان به متقاضیان در شهرستان جوانرود واگذار می شود.

وی همچنین از به تصویب رسیدن 15 طرح کشاورزی و دامپروری با 10 میلیارد و 474 میلیون ریال اعتبار در بیست و سومین کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان جوانرود خبر داد.

عظیمی افزود: ‌این طرحها شامل باغداری، زنبورداری، پرورش گوسفند، مرغداری و بهسازی جایگاه دام است.

وی اظهار داشت: با اجرایی شدن این طرحها زمینه اشتغال برای 22 نفر فراهم می شود.

عظیمی تاکید کرد: 65 هکتار اراضی ملی شهرستان جوانرود تاکنون برای احداث باغ واگذار شده است.

جلسه تنظیم بازار ویژه نظارت بر عرضه مرغ در شهرستان اسلام آباد غرب

جلسه تنظیم بازار ویژه نظارت بر عرضه مرغ در شهرستان اسلام آباد غرب برگزار شد.

فرماندار اسلام آباد در این جلسه گفت: 22 واحد صنعتی مرغداری گوشتی در شهرستان اسلام آباد غرب فعال است و طی 50 روز گذشته 163 هزار قطعه مرغ زنده به میزان 380 تن در این مرغداری ها تولید شده است.

صدرالله بابلی افزود: مشکل خاصی در سطح شهرستان برای عرضه مرغ زنده وجود ندارد و روزانه 2 تن مرغ با قیمت مصوب 5200 تومان در مراکز خرده فروشی این محصول عرضه خواهد شد.

وی درادامه بیان داشت: در سطح شهرستان اسلام آباد غرب 28 اتحادیه صنفی فعال با شش هزار واحد صنفی وجود دارد .

وی افزود: در راستای نظارت بر این واحدهای صنفی ضمن تشکیل پرونده ، برای 520 واحد متخلف به پرداخت مبلغ 420 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده اند .

وی در پایان از برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم مواد غذایی با عنوان ضیافت در محل پارک ملت به مدت 10 روز خبر داد.