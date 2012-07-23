مهدخت طالب همت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی انجام طرح مبارزه با بیماری تب مالت و انجام آزمایش های متعدد 150 نمونه مشکوک اولیه در بردسیر شناسایی شدند.

وی ادامه داد: از این تعداد نمونه، 67 گاو راکتور مثبت و مبتلا به تب مالت بودند که به کشتارگاه فرستاده شدند.

طالب همت ادامه داد: 11 راس دام نیز همچنان مشکوک به این بیماری هستند که آزمایشات بر روی آنها ادامه دارد.

وی از انجام هفت هزار نمونه بر داری توسط 10 اکیپ در این طرح خبر داد و افزود: طرح مذکور از اواسط فرودین ماه در برسیر اجرایی شد.

طالب همت با بیان اینکه بیماری برسلوز یکی از بیماری های خطرناک مشترک بین دام و انسان است گفت: طرح مبارزه با بیماری تب مالت به مدت 45 روز در بردسیر اجرا شد.

وی یکی از راه های جلوگیری از انتقال این بیماری به انسان را مصرف محصولات دامی پاستوریزه و مورد تایید دامپزشکی دانست و یادآور شد: این بیماری از طریق تماس با خون و ترشحات دام مبتلا نیز به انسان منتقل می شود.

