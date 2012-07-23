به گزارش خبرنگار مهر،‌ اقوام کهن ایرانی با اعتقادات فرهنگی و آداب و رسوم اجتماعی و سنتی خود، جواهرات را مظهر قدرت و نور حیات را در تلالو سنگ‌های قیمتی می‌دیدند و به صور آیینی از این سنگ‌ها که قدرت جادویی برای آن‌ متصور بودند، استفاده می‌کردند. درخشش و زیبایی جواهرات گرانبها از دوران‌های پیش، نیاکان ما را به سوی خود کشانده و این کشش تا امروز هم ادامه دارد.

در این کتاب، از زیباترین و باشکوه‌ترین و گرانبهاترین انواع سنگ‌های قیمتی، پدیده آتش درونی برلیان، رنگ سبز و جذاب و آرام‌بخش زمرد و رنگ آتشین یاقوت سرخ سخن به میان آمده است. همچنین درباره بریل، سافیر، یاقوت زرد و سنگ‌های نیمه قیمتی چون لعل، زبرجد، کوراندوم، عقیق، فیروزه، لاجورد، یشم، مرجان، آکوامارین، ابسیدین، مروارید و ... با توصیف ساختار آن‌ها، از خواص فیزیکی چون تورق، استحکام، وزن مخصوص، فرم شکستگی، ضریب شکست، درخشش، جلا و شفافیت و از خواص اپتیکی، شکست دوگانه، چندرنگی، پراکندگی نور و پدیده فلورسانس و از خواص شیمیایی، مقاومت در برابر اسیدها و شناخت ناخالصی‌ها، طرق تشخیص و شناخت سنگ‌های طبیعی از مصنوعی و تفکیک آ‌ن‌ها از سنگ‌های مشابه به تفصیل بیان شده است.

نمونه و شواهد باستانی و تاریخی از سنگ‌های قیمتی هم که در گذشته از آن‌ها بهره‌برداری می‌شد، در این کتاب ذکری به میان آمده است. «جواهرشناسی سنگ‌های قیمتی» جهت شناخت بهتر و عمیق‌تر دنیای باشکوه جواهرات سنگ‌های قیمتی با وجود فراوانی نگین‌های مصنوعی و شباهت فوق‌العاده آن‌ها با سنگ‌های طبیعی برای اربابان هنر و دانشجویان پژوهشگر تهیه و تدوین شده است.

فصل اول این کتاب درباره الماس است و مباحثی چون نور و الماس، راه‌های تشخیص الماس از شبه الماس، محیط مناسب برای ارزیابی الماس، اکتشاف و استخراج، ذخایر دریایی و .... درباره آن مطرح شده است. فصل دوم کتاب به سنگ کوراندوم اختصاص دارد. فصل سوم کتاب هم درباره بریل است. فصل‌های چهارم تا دهم کتاب هم به ترتیب به لعل، تورمالین، بیجاده، کوارتز، اپال،‌زیرجد و کرکند اختصاص دارد.

فیروزه، سنگ‌های دریایی، کریزوبریل، مالاکیت، یشم، نفریت، لاجورد، زرگون، سنگ شیشه، پیریت، هماتیت (سنگ خون)، رطیل، کلسیت و عاج هم به ترتیب عناوین فصول یازدهم تا بیست و چهارم کتاب هستند.

در قسمتی از این کتاب در بخش کاربرد و مصارف عقیق از فصل «کوارتز» می‌خوانیم:

در طول تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین، این کانی همواره مورد توجه ایرانیان بوده است. عقیق و لاجورد و فیروزه در ایران از عهد بسیار قدیم استخراج می‌شده و از آن به عنوان تزیینات و وسایل غیرتزیینی، مهر و تسبیح استفاده می‌شده است. در کاوش‌های باستان شناسی تپه حسنلو، گردن‌بندهایی از طلا که در فواصل آن مهره‌هایی از عقیق و لاجورد و سنگ قرار دارد، به دست آمده است و یا گردن‌بند عقیق و گردن‌بندهای طلا همراه با عقیق مکشوفه از املش گیلان در منطقه مارلیک بر مهره‌هایی از جنس عقیق که الهه جنگ بالداری در حالی ک پای خود را روی شیر نهاده و کمانی به دست دارد، به دست آمده است.

در دوره ماد یکی از موارد کاربرد سنگ‌های زینتی از جمله عقیق و فیروزه، استفاده آن در کلاه‌های مرصع بوده است. در قرن پنجم قبل از میلاد، در دوران هخامنشی در کتیبه بنیاد کاخ داریوش بزرگ در شوش چنین معلوم می‌شود که عقیق به عنوان زینت‌آلات در این کاخ به کار رفته و آن را از سغد استخراج می‌کردند.

این کتاب با 488 صفحه،‌ شمارگان هزار نسخه و قیمت 12 هزار و 900 تومان منتشر شده است.