انتقاد از سهمیه محدود مرغ دولتی/ خروج غیرقانونی 20 تن مرغ از آمل

به گزارش خبرنگار مهر، این عده، توزیع روزانه بیش یک تن مرغ در این شهرستان را ناکافی دانستند و خواستار افزایش سهمیه مرغ به قیمت مصوب دولتی با توجه به استقبال شهروندان شدند.

آنها با بیان اینکه نیاز روزانه مرغ در شهرستان حدود 400 هزار نفری آمل و گردشگر پذیر بودن آن بیش از17تن است، اختصاص یک تن مرغ دولتی و توزیع آن بین بیش از 120عضو فروش قانونی اتحادیه مرغ و ماهی شهرستان آمل را ناکافی دانستند.

این افراد با بیان اینکه این موضوع سبب شده تا در چند روز گذشته، مرغ مصوب دولتی به متقاضیان روزانه فروشگاههای مجاز توزیع نرسد و گلایه های آنان را به همراه داشته است، اضافه کردند: توزیع روزانه مرغ کشتاری آمل و حمل به شهرهای دیگر استان و خارج از استان نوعی بی عدالتی بوده در حالی که نیاز شهرستان برطرف نشده است.

این عده اظهار داشتند: شهرستان آمل از مناطق مهم تولید مرغ گوشتی در کشور بوده و این در حالی است که این شهرستان اکنون با کمبود مرغ کشتار روزانه مواجه و مسئولان امر باید نسبت به این موضوع مهم مردم توجه کنند.

رئیس اتحادیه مرغ‌ فروشان شهرستان آمل اعلام داشت: با هماهنگی های نجام شده با فرماندارو معاون فرماندار، مقرر شد در روزهای آینده سهمیه توزیع مرغ مصوب دولتی به قیمت هر کیلوگرم چهارهزار و700 تومان، به حدود 10 تا 12 تن در روز افزایش یابد.

علی‌اصغر شعبانی، درخواست مرغ فروشان این شهرستان را پذیرفت و ادامه داد: این مشکل با قول مسئولان شهرستان در روزهای آینده به طور کامل برطرف خواهد شد.

وی اضافه کرد: متاسفانه با توافق های قبلی از سوی مسئولان شهرستان، بخش زیادی از این مقدار در فروشگاه های زنجیره ای، فرهنگیان، اتکا و تعاونی های مصرف کارکنان و ادارات توزیع می شود که این موضوع سبب گلایه مرغ فروشان آملی شده است.

وی ابرازامیدواری کرد این مشکل در روزهای آینده رفع شود.

بیش از300 واحد تولید مرغ گوشتی و مادر و تخم گذار در آمل فعال بوده و کشتارگاه های صنعتی این شهرستان که کشتار روزانه انجام می دهند، به حدود 10 واحد می رسند و بر این اساس این شهرستان از مناطق مهم تولید و عرضه مرغ گوشتی در کشور محسوب می شود.

برخی منابع رسمی شهرستان آمل از خروج غیرقانونی هر شب 15 تا 20 تن مرغ زنده از سوی برخی دلالان و واسطه ها برای فروش با قیمت بالا در پایتخت پرده برداشتند.