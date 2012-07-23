عملکرد صندوق مهر امام رضا(ع) نمونه بانکداری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی در دیدار با مدیرعامل و برخی از کارکنان صندوق مهر امام رضا(ع) تاسیس این صندوق را یکی از بهترین مصوبات دولت نهم در راستای ایجاد اشتغال و تسهیل امر ازدواج جوانان و بویژه اقشار کم درآمد جامعه عنوان کرد.

استاندار خراسان رضوی به دست اندرکاران این صندوق توصیه کرد تا صادقانه، خالصانه و بی منت برای مردم خدمت کنند و این ماموریت را توفیقی از جانب خداوند بدانند.

صلاحی با بیان اینکه خدمت به مردم از هر عبادت مستحبی بالاتر است، بیان کرد: به فرموده امام راحل(ره) مردم ایران از مردم حجاز در عصر پیامبر اعظم بالاترند که همین امر موجب می شود در ارتقای خدمت رسانی به آنان بیش از پیش تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: به گواهی قرآن کریم اگر کسی به نیازمندی قرض الحسنه داد به منزله آن است که به خداوند قرض داده و این امر پاداش نیکویی دارد.

اسفندیار یوسفیان مدیرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) در خراسان رضوی نیز در این دیدار ضمن تشریح عملکرد این صندوق از بدو تاسیس تاکنون گفت: تاسیس این صندوق اولین مصوبه دولت نهم در کنار مضجع شریف رضوی بوده و تاکنون حدود دو میلیون و 900 هزار فقره وام در کشور پرداخت کرده که سهم خراسان رضوی از این تعداد 276 فقره است.

وی میزان اشتغال ایجاد شده از سوی صندوق مهر امام رضا(ع) در کشور را بیش از 450 هزار فرصت شغلی اعلام کرد و افزود: از این تعداد 33 هزار فرصت شغلی در خراسان رضوی ایجاد شده است.

یوسفیان اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از رویکردهای اصلی این صندوق محرومیت زدایی و رسیدگی به اقشار کم درآمد جامعه است از این تعداد وام پرداختی در استان 15 هزار فقره در شهر و 18 هزار فقره در روستاها پرداخت شده است.

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) تصریح کرد: این صندوق متعهد شده است که علاوه بر تثبیت مشاغل موجود طی سال جاری در استان 13 هزار و 500 فرصت شغلی جدید ایجاد کند.