به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «دیباچه پروردگار»‌ شامل تصاویر 57 اثر خوشنویسی، نقاشیخط و سیاه مشق از محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور است که به دلیل علاقه شخصی وی به این هنرها تولید شده‌اند و به زودی برای اولین بار منتشر و رونمایی خواهد شد.

طی سال‌های اخیر این اولین بار است که آثار هنری یکی از مقامات بلندپایه کشور در قالب یک کتاب منتشر می‌شود. قرار است این کتاب با چاپی نفیس، قطع سلطانی و در 80 صفحه چاپ و رونمایی ‌شود. کتاب در حال گذراندن مراحل فنی پیش از چاپ است و به زودی مرحله صحافی را طی خواهد کرد.

انتشار «دیباچه نام پروردگار» در قالب یک پروسه دو ماهه اتفاق می‌افتد. فعالیت‌های مربوط به چاپ این کتاب از دو ماه پیش آغاز شد و قرار بود که در ماه مبارک رمضان رونمایی شود. کتاب دارای مقدمه‌‌هایی از کاوه تیموری، خوشنویس و پژوهشگر آثار خوشنویسی و محمدرضا رحیمی پدیدآورنده آن است. یکی از نکات برجسته کتاب، تذهیب‌هایی است که آثار خوشنویسی را در برگرفته‌اند.

این کتاب تا روزهای آینده توسط انتشارات مشق هنر چاپ خواهد شد. «دیباچه نام پروردگار» طی روزهای ماه مبارک رمضان در مراسمی با حضور هنرمندان و خوشنویسان کشور رونمایی خواهد شد که جزئیات این مراسم به زودی اعلام می‌شود.

در ادامه تعدادی از تصاویر داخل کتاب و تصویر روی جلد آن توسط خبرگزاری مهر منتشر می‌شود:

تصویر سیزدهمین اثر چاپ شده در کتاب

تصویر هجدهمین اثر چاپ شده در کتاب

تصویر بیست و دومین اثر چاپ شده در کتاب

تصویر پشت و روی جلد کتاب