  1. جامعه
۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۰۳

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

حضور ماموران پلیس تا پایان ترافیک شبانه/ تسهیل ترافیک مراسمهای مذهبی

جانشین رئیس پلیس راهور تهران گفت: ماموران پلیس تا پایان ترافیک و تسهیل عبور و مرور در معابر اصلی شهر حضور دارند.

سرهنگ جمال بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان با توجه به تغییر ساعت کار برخی از صنوف و حضور شهروندان پس از ساعات افطار شاهد تغییر پیک ترافیک پایتخت هستیم به همین دلیل نیز ماموران پلیس راهور به منظور تسهیل ترافیک و جلوگیری از به وجود آمدن گره های ترافیکی تا پاسی از شب در خیابانها حضور دارند.

وی ادامه داد: ماموران همانند هر سال اقدام به تسهیل ترافیک هیئتهای بزرگ و تکایا که مراسمهای شبانه در آنها برگزار می شود، می کنند. نیروهای پلیس برای این ایام نیروهای خود را تقویت کرده و شیفت شب نیز زمان بیشتری را در خیابانها و معابر پر تردد حضور دارد.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران تاکید کرد: با توجه به اجرای طرح اذان تا اذان و فعالیت برخی صنوف مانند آبمیوه فروشیها و اغذیه فروشیها، ماموران در اطراف سینماها و صنوف حاضر شده و تردد خودروها را تسهیل می کنند.

به گفته بذرافشان با تلاش ماموران راهور در دو روز گذشته ترافیک سنگین در پایتخت به وجود نیامد.
 

کد مطلب 1656049

