به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت الکوره، "آندرانیک تیموریان" با اشاره به دیدگاه مثبت خود در قبال لیگ ستارگان قطر در مراسم معارفه باشگاه جدیدش اظهار داشت: من روابطی نزدیک با دوستانم که در لیگ قطر دوران حرفه ای خود را سپری کرده اند دارم و آنان بودند که مرا برای حضور در این لیگ تشویق کردند.

وی افزود: من پیش این نیز پیشنهاداتی از لیگ قطر داشتم که به علت برخی مسائل عملی نمی شد، اما هم اکنون پس از موفقیت آمیز بودن مذاکرات با تیم الخریطیات قرارداد امضا کرده ام و امیدوارم برای این تیم عملکرد مثبتی داشته باشم.

تیموریان تاکید کرد: تلاش می کنم توانایی های خود را در لیگ قطر به نمایش بگذارم، من ایرانی هستم و عضو تیم ملی فوتبال ایران. امیدوارم که تصویر خوبی از بازیکنان ایرانی در لیگ قطر بر جای بگذارم.

آندرانیک تیموریان که بازیکن خط میانی تیم ملی فوتبال ایران است، فصل گذشته رقابتهای لیگ برتر را در تیم فوتبال استقلال تهران سپری کرد و در فصل نقل و انتقالات به تیم الخریطیات قطر پیوست.