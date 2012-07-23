11 کارآفرین برتر مازندران تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی شامگاه یکشنبه در هفتمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر مازندران اظهار داشت: حمایت از تولید ملی موجب حفظ اشتغال و ایجاد رفاه اجتماعی در جامعه می‌شود.

وی گفت: تولید ملی باید در تمام ابعاد از جمله تولید فکر و تولید علم رسوخ پیدا کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: با حمایت از تولید ملی صورت گیرد موجب حفظ اشتغال و ایجاد رفاه اجتماعی در جامعه می‌شود.

بابایی افزود: با حمایت از واحدهای تولیدی و ایجاد رفاه اجتماعی باید تحریم ها و تهدیدات دشمن بر واحدهای صنعتی و اقتصادی را نقش برآب سازیم.

وی با اشاره به اینکه 470 کار آفرین در سطح استان ثبت نام کرده بودند افزود: براساس شاخص هایی از قبیل نوآوری، سنجش اقتصادی که مهم ترین شاخص بوده، 11 کارآفرین به عنوان کار آفرینان برتر معرفی شده اند.

بابایی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی ناگواری که به وجود آمده باید بکوشیم تا موانعی که جلوی چرخه اقتصادی کشور را گرفته اند از میان برداشته و با انگیزه فراوان و سرعت بخشیدن به پارامترهای مربوط به کارآفرینی عرصه تولید را به حداکثر رساند.