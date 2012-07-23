  1. استانها
  2. مازندران
۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۵۸

در مراسمی/

11 کارآفرین برتر مازندران تجلیل شدند

11 کارآفرین برتر مازندران تجلیل شدند

ساری- خبرگزاری مهر: در مراسمی با حضور مسئولان استان، 11 کارآفرین برتر مازندران تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی شامگاه یکشنبه در هفتمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر مازندران اظهار داشت: حمایت از تولید ملی موجب حفظ اشتغال و ایجاد رفاه اجتماعی در جامعه می‌شود.

وی گفت: تولید ملی باید در تمام ابعاد از جمله تولید فکر و تولید علم رسوخ پیدا کند.
 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: با حمایت از تولید ملی صورت گیرد موجب حفظ اشتغال و ایجاد رفاه اجتماعی در جامعه می‌شود.
 
بابایی افزود: با حمایت از واحدهای تولیدی و ایجاد رفاه اجتماعی باید تحریم ها و تهدیدات دشمن بر واحدهای صنعتی و اقتصادی را نقش برآب سازیم.
 
وی با اشاره به اینکه 470 کار آفرین در سطح استان ثبت نام کرده بودند افزود: براساس شاخص هایی از قبیل نوآوری، سنجش اقتصادی که مهم ترین شاخص بوده، 11 کارآفرین به عنوان کار آفرینان برتر معرفی شده اند.
 
بابایی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی ناگواری که به وجود آمده باید بکوشیم تا موانعی که جلوی چرخه اقتصادی کشور را گرفته اند از میان برداشته و با انگیزه فراوان و سرعت بخشیدن به پارامترهای مربوط به کارآفرینی عرصه تولید را به حداکثر رساند.
کد مطلب 1656064

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها