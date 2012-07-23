خسارت 174 میلیارد ریالی سیلاب به مراوه تپه

علی اصغر کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سیلاب اخیر 33 میلیارد و 810 میلیون ریال در بخش کشاورزی، سه میلیارد و 850 میلیون ریال در بخش راهها خسارت به بار آورده است.

وی اظهار داشت: همچنین سیلاب به منابع آب، دیواره های حفاظتی، سازه های رودخانه، ایستگاه پمپاژ و .. 30 میلیارد و 790 میلیون ریال خسارت زده است.

وی عنوان کرد: میزان خسارت در بخش معابر و راههای شهری سه میلیارد و 500 میلیون ریال گزارش شده است.

کرمانی برآورد خسارت سیل در بخش عشایری را دو میلیارد و 320 میلیون ریال اعلام کرد.

فرماندار مراوه تپه با اشاره به وصل شدن آب شهر مراوه تپه گفت: آب 17 روستای این شهرستان همچنان قطع است و بیش بینی می شود تا ظهر وصل شود.

وی با اشاره به حجم وسیع خسارتها در بخش راه شهرستان گفت: در حال حاضر ترمیم و مرمت اساسی راهها از نیازهای اساسی است.

وی عنوان کرد: هرچند عبور موقت و کنارگذر در راهها برقرار است ولی نیاز است تا توجه اساسی به بخش راههای شهرستان شود.