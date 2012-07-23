  1. سیاست
۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۴۷

فولادگر با مهر مطرح کرد:

توافق دو فراکسیون اصولگرا برای معرفی اعضای کمیسیون حمایت از تولید ملی

توافق دو فراکسیون اصولگرا برای معرفی اعضای کمیسیون حمایت از تولید ملی

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس هشتم از توافق اولیه دو فراکسیون اصولگرای مجلس برای معرفی اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی خبر داد و اعلام کرد برای عضویت این افراد روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس رای گیری می شود.

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، از توافق اولیه دو فراکسیون اصولگرای مجلس در معرفی فهرست واحد برای تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی خبر داد و گفت: علت تاخیر در تشکیل این کمیسیون هم این بود که دو فراکسیون در توافقی مشخص کنند چه  افرادی برای عضویت در این کمیسیون کاندیدا شوند.

وی ادامه داد: اعضای دو فراکسیون جلساتی داشتند و قرار شد افرادی در صحن مجلس به عنوان کاندیدا مطرح شوند که سابقه حضور در کمیسیون اصل 44 را داشته اند و از کمیسیون های اقتصادی مجلس باشند.

نماینده اصفهان گفت: در جلسه چهارشنبه برای تعیین اعضای این کمیسیون در صحن مجلس رای گیری خواهد شد.

فولادگر همچنین با اشاره به جلسات برگزار شده نمایندگان مجلس با مسئولان اقتصادی دولت، در سه هفته گذشته گفت: در ایام تعطیلات مجلس جلساتی با مسئولان دولتی داشتیم که در این جلسات به ریشه گرانی ها و اقدامات دولت برای رهایی از آن پرداخته شد.

وی گفت: در بحث هایی که مطرح شد به تحریم ها و آثار آن بر اقتصاد کشور و مدیریت داخلی اشاره شد. یکی از اقدامات دولت برای جلوگیری از افزایش گرانی ها، عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قمیت حامل های انرژی عنوان شد و مسئولان دولتی تاکید کردند که تلاش خود را برای فراهم کردن زیر ساخت های اجرای این قانون به کار می گیرند. همچنین قول مساعد دادند که از تولید ملی حمایت بیشتری خواهند کرد.

فولادگر خاطرنشان کرد: جلسات با مسئولان دولتی ادامه خواهد داشت و در این خصوص نیازمند بحث و بررسی بیشتر و تبادل نظر هستیم.

به گفته فولادگر جلسه بعدی نمایندگان مجلس و دولت برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور در هفته جاری خواهد بود.

کد مطلب 1656067

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