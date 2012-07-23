به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی توکلی در آیین تودیع ومعارفه رئیس دادگستری رفسنجان گفت: به منظور کاستن از حاشیه ها ورفع ابهامات مردم ، مسئولین ومدیران باید از عملکرد وفعالیتهای انجام شده دستگاه متبوع خود به مردم گزارش دهند.

وی مدیریت را شغلی سخت وطاقت فرسا دانست و افزود: مدیریت همانند راه رفتن بر طناب نازک برنده و لغزنده سخت و حساس است و هر آیینه با یک لغزش تمامی داشته ها و اعتباری را که فرد ذره ذره جمع کرده است از دست رفته خواهد دید.

رئیس کل دادگستری استان کرمان لازمه مدیریت را رعایت شئون و بایدها و نبایدهای آن معرفی کرد و اظهار داشت: مدیران باید نسبت به حاشیه های پیرامون خود حساس باشند و بدانند در زمان مسئولیت پذیرفتن هر دعوت و نشستن بر هر سفره ای، نزدیک شدن به لغزش و خطا را به بار خواهد آورد.

حجت الاسلام توکلی تصریح کرد: انتخاب برای مسئولیت ومدیریت بر اساس اعتبار، آبرو وکارائی افراد است وآنها باید بدانند با یک غفلت چه بسا همه اعتبار گذشته خود از دست خواهند داد.

وی در این مراسم ضمن معرفی پور محمدی به عنوان رئیس جدید دادگستری رفسنجان از زحمات وتلاشهای محمدی رئیس سابق دادگستری این شهرستان تقدیر کرد وگفت: در زمان حضور محمدی وضعیت فضای فیزیکی دادگستری سامان گرفت و پاسخگوئی و گره گشائی در امورات مردم تسریع شد.