۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۴

رضائی خبرداد:

کاهش 3 درصدی طلاق در دهگلان/ 70 درصد بزهکاران بچه های طلاق هستند

دهگلان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دهگلان از کاهش 3 درصدی طلاق در سه ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته در شهرستان دهگلان خبر داد و گفت: باید در بحث پیشگیری از وقوع طلاق فرهنگ سازی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضائی صبح دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دهگلان اظهار داشت: عدم شناخت زوجین از یکدیگر و ازدواج های خیابانی باعث شده است تا امروز بیش از 70 درصد از بزهکاران در استان کردستان بچه های طلاق باشند.

وی افزود: عدم شناخت زوجین از یکدیگر و ازدواج های خیابانی باعث شده است تا امروز بیش از 70 درصد از بزهکاران در استان کردستان بچه های طلاق باشند و به همین دلیل باید با فرهنگ سازی مناسب در بین اقشار مختلف جامعه از این وضعیت جلوگیری شود.

فرماندار دهگلان برگزاری همایش راهکارهای پیشگیری از طلاق و عواقب بعد از طلاق را از ضروریات دانست و یادآور شد: برگزاری کلاس های مهارت زندگی و تبلیغ بیشتر در زمینه الگوهای دینی مذهبی توسط سازمان ها و ادارات فرهنگی و آموزشی باید با جدیت دنبال شود.

راه اندازی سیستم دیجیتالی گیرنده تلویزیون

رضائی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در راستای کاهش استفاده مردم از ماهواره، سیستم دیجیتالی دریافت برنامه های شبکه سیمای جمهوری اسلامی ایران در شهرستان دهگلان در آینده نزدیک را ه اندازی می شود.

وی ادامه داد: اعتبار مورد نیاز برای اجرای شبکه دیجیتالی در شهرستان دهگلان فراهم است و با هماهنگی انجام شده در آینده نزدیک سیستم دیجیتالی در این شهرستان راه اندازی می شود تا مردم بتوانند با کیفیت بالا برنامه های صدا و سیمای کشور را دریافت کنند.

رضائی در پایان سخنان خود از اجرای کلاس های گفتمان دینی در راستای ترویج اخلاق دینی در بین جوانان و برگزاری ویژه برنامه دیدار با خانواده مستضعفین جامعه خبر داد و گفت: شورای فرهنگ عمومی شهرستان دهگلان در طول ماه مبارک رمضان از برگزاری برنامه های این چنین حمایت می کند.

