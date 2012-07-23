سیدمحمد علویون در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ناکامی تیم هیئت گلف استان قم در راه صعود به لیگ برتر گلف مردان باشگاه های کشور، تصریح کرد: اینکه نخواهیم در لیگ برتر گلف حضور داشته باشیم، چندان منطقی نیست اما واقعا حضور در لیگ برتر نیاز به شرایطی دارد که ما در حال حاضر از آن برخوردار نیستیم و بهتر است در لیگ دسته اول باشیم.



می توانستیم با جذب یکی دو بازیکن مطرح به لیگ برتر گلف صعود کنیم



وی ادامه داد: به هر حال وقتی در بالاترین سطح لیگ یک رشته ورزشی دارای تیم باشید، نیاز است که امکانات، نیازهای مالی و شرایط متفاوت تری نسبت به لیگ های دسته پائین تر برای تیم فراهم کنید، با همین خاطر امسال نیز در لیگ دسته اول گلف حضور می یابیم.



رئیس هیئت گلف استان قم افزود: در حال حاضر امکانات هیئت اجازه اینکه بخواهیم در لیگ برتر گلف مردان باشگاه های کشور حضور یابیم، چندان مساعد نیست و الا می توانستیم با جذب یکی دو بازیکن مطرح کشور خیلی راحت به لیگ برتر گلف صعود کنیم.



وی که کمتر از یک ماه است که به عنوان رئیس جدید هیئت گلف استان قم انتخاب شده است، تصریح کرد: تمام تلاش و تکاپوی خود را به کار خواهیم گرفت تا انشاالله رشته ورزشی گلف در قم به جایگاه بسیار خوبی نسبت به گذشته برسد و آنگاه داعیه حضور در لیگ برتر را داشته باشیم.



رقابت هشت تیم در لیگ دسته اول و لیگ برتری شدن نمایندگان مسجد سلیمان



رئیس هیئت گلف استان قم با اشاره به رقابت های لیگ دسته اول گلف مردان باشگاه های کشور، اضافه کرد: امسال هشت تیم در دو گروه دیدارهای مرحله مقدماتی را به شکل دوره ای برگزار کردند که در نهایت چهار تیم از هر دو گروه راهی مرحله نیمه نهایی شدند و در بین آنها تیم هیئت گلف استان قم نیز حضور داشت و در آستانه صعود به لیگ برتر قرار گرفت.



وی یاد آور شد: دیدارهای مرحله نیمه نهایی با حضور تیم های پرسپولیس و آزادگان مسجد سلیمان، هیئت گلستان و هیئت گلف استان قم در مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار شد و در نهایت تیم های مسجدسلیمانی راهی دیدار نهایی شدند.



علویون عنوان داشت: بدین ترتیب تیم اعزامی هیئت گلف استان قم راهی دیدار رده بندی شد که در رده بندی نیز نتیجه به سود تیم هیئت گلف استان گلستان رقم خورد و بدین ترتیب گلف بازان قمی با کسب مقام چهارم به کار خود در لیگ دسته اول امسال پایان دادند.