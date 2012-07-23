به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با بیان اینکه یک نفر در سه ماهه نخست امسال در اثر غرق شدگی جان خود را از دست داده است‌، گفت: این آمار در مدت مشابه سال قبل پنج نفر بوده که چهار نفر از آنان مرد و یک نفر دیگر زن بوده‌است.

علی احسان صالح گفت: آمار مرگ ناشی از غرق‌شدگی در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 80 درصد کاهش یافته است.

وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که خطر غرق شدگی فقط در سواحل شلوغ نیست و می تواند در هر جایی که آب وجود دارد، افراد را تهدید کند، افزود: استخر، وان حمام یا یک لگن بزرگ آب در گوشه حیاط ممکن است موجب غرق شدگی افراد شود.

مرگ سه نفر بر اثر برق گرفتگی در همدان

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان گفت: آمار مرگ ناشی از برق‌گرفتگی در سه ماهه نخست امسال سه نفر بوده که در مدت مشابه سال قبل نیز همین تعداد بر اثر برق‌گرفتگی در استان همدان جان باخته بودند.

علی احسان صالح برق گرفتگی، سوختگی، آتش سوزی و صدمات ناشی از پرتاب شدن را از خطرات استفاده غیراصولی از برق دانست.

وی گفت: قرار گرفتن دو نقطه از بدن در مسیر جریان برق موجب عبور جریان از بدن می شود و با توجه به شدت و مدت عبور جریان، برق گرفتگی به وجود می آید.

صالح گفت: برق گرفتگی مرگ ناشی از ایست قلبی، سوختگی داخلی و سوختگی خارجی را به دنبال دارد.

ثبت چهار مورد گازگرفتگی در استان همدان

مدیر کل پزشکی قانونی استان با تاکید بر این موضوع که قاتل خاموش همیشه در کمین است، گفت: در بهار امسال چهار مورد گازگرفتگی با مونواکسید کربن ( co ) صورت گرفته است که از این میان یک مرد و سه زن جان خود را از دست داده اند.

صالح با بیان این موضوع که آمار مرگ ناشی از مسمومیت با گاز co در بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یک مورد افزایش داشته است، گفت: این گاز به ظاهر بی‌ اهمیت، یکی از کشنده‌ترین گازهاست.

وی اظهار داشت: آمار قربانیان گاز گرفتگی در فصل سرما بیش از هر زمان دیگری است.

کاهش 55 درصدی مرگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر

مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان از کاهش 55 درصدی مرگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در سه ماهه نخست سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.

علی احسان صالح گفت: آمار مرگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در استان همدان روند نزولی را طی میکند.

علی احسان صالح گفت: آمار مرگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در استان همدان در سال 90 نسبت به سال 89 کاهش 14 و نیم درصدی داشته است.

وی عنوان کرد: داروهایی که در شبکه های ماهواره ای برای درمان و ترک اعتیاد تبلیغ می شود، بیش از ۷۰ درصد مواد تشکیل دهنده آنها خطرناک و مخدر است.