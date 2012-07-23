اکبر میثاقیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم‌های فوتبال آلومینیوم هرمزگان و داماش گیلان ضمن بیان مطلب فوق گفت: هفته های نخستین لیگ برای همه تیمها سخت است و از بازی ششم یا هفتم به بعد عیار واقعی تیمها مشخص می شود.

وی در همین خصوص افزود: ما تیم جوانی در رقابتهای لیگ برتر هستیم و اولین حضور خود را در این رقابتها تجربه می کنیم بنابراین تمام تلاش خود را می کنم تا تیم آلومینیوم به رقابتهای لیگ آزادگان سقوط نکند. خوشبختانه تیمی یک دست داریم و در بین بازیکنان ما تفرقه وجود ندارد، در واقع آنها با همه وجود به دنبال فوتبال بازی کردن هستند.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان تاکید کرد: با بازی که بازیکنانم مقابل استقلال انجام دادند به آینده آنها امیدوار شدم و در حال حاضر در بازیهای خانگی فقط برروی سه امتیاز حساب کرده ایم بنابراین فقط به شکست تیم داماش در بندرعباس فکر می کنیم و اگر بتوانیم حداکثر امتیازات خانگی را کسب کنیم می توانیم در لیگ بمانیم.

وی در خصوص تیم داماش نیز اظهار داشت: تیم که در فصل گذشته در رقابتهای لیگ برتر هفتم شده تیمی باشخصیت است ضمن اینکه در این فصل تعداد بازیکنان بومی آنها بیشتر شده که این موضوع باعث می شود تعصب بیشتری برروی تیم خود داشته باشند. من مطمئنم که بازی سختی را مقابل این تیم خواهیم داشت.

میثاقیان در خاتمه با تاکید بر اینکه نیاز شدید به حمایت هواداران تیم آلومینیوم در بازی با داماش دارد، گفت: خوشبختانه در بازی با تیم داماش بازیکن مصدوم و محروم نداریم.

دیدار تیم‌های فوتبال آلومینیوم هرمزگان و داماش گیلان از هفته دوم دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 22 روز چهارشنبه در ورزشگاه خلیج فارس شهر بندرعباس برگزار می شود.