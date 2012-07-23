رسول حسام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر اختصاص اعتبار برای جبران خسارت نیاز است که امیدواریم زودتر تخصیص داده شود.

وی اظهار داشت: تاکنون کارهای اضظراری و اقدامات اولیه برای بازسازی نقاط آسیب دیده انجام شده و برای بازسازی اساسی نیازمند تامین اعتبارات هستیم.

وی عنوان کرد: به عنوان نمونه اگر پلی در حادثه سیل تخریب شد، کنارگذر موقت ایجاد شد و یا نسبت به بازگشایی موقت مسیرها اقدام شده است ولی ساخت پل و یا مرمت اساسی راهها به اعتبار نیاز دارد.

حسام بیان داشت: تمامی خسارتهای وارده، به مراجع مربوطه انعکاس داده شد و امیدواریم با تامین اعتبار لازم بازسازی اساسی در استان صورت گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان با اشاره به خسارت 940 میلیارد ریالی سیل به استان گفت: برآورد خسارتها نشان می دهد که بیشترین حجم خسارتها به بخش کشاورزی و بعد از آن به بخش راههای استان وارد شده است.

وی خواهان توجه ویژه مسئولان امر و تخصیص اعتبارات لازم برای جبران خسارت وارده شد.