ساخت لوله درونی فایبرگلاس دستگاه مغزه گیری مخازن نفت و گاز بومی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران عالیپور اظهار کرد: دستگاه مغزه گیری از جمله تجهیزاتی است که برای تشخیص و بررسی جنس لایه ها، نوع سنگ، تخلخل، تراوایی، شیب مخزن و اطلاعات جامع مورد نیاز مهندسی مخازن برای برنامه ریزی تولید مناسب به کارگیری می شود.

وی با اشاره به اینکه لوله درونی دستگاه مغزه گیری از سه جنس استیل، آلومینیوم و فایبرگلاس ساخته می شود، گفت: با توجه به کارایی بیشتر فایبرگلاس از نظر آسانی و یک نواختی کار، شتاب بیشتر و کاهش زمان و هزینه استفاده از آن در دستگاه های مغزه گیری روز آمد مورد اقبال قرار گرفته است.



عالیپور افزود: شرکت ملی حفاری ایران به منظور بومی سازی تجهیزات صنعت حفاری، طراحی و ساخت این لوله را با نظارت متخصصان و کارشناسان و همکاری یک شرکت بخش خصوصی داخلی در برنامه قرار داد و ظرف یک سال موفق به ساخت آن شد.



رئیس اداره عملیات ویژه شرکت ملی حفاری ایران اضافه کرد: این تجهیز پس از آزمایش های کارگاهی در دستگاه 66 فتح روی چاه شماره پنج پایدار شرق در حفره 8.3 هشتم در سازند آسماری، عمق بالای دو هزار و 890 متر موفق به 45 متر مغزه گیری شد و در نتیجه آزمایش میدانی این کار ارزشمند با موفقیت کامل به ثبت رسید.



وی با بیان اینکه ساخت این قطعه اساسی تا پیش از این در انحصار چند کشور غربی بود، گفت: هم اکنون سایز اینچ این لوله 50 درصد ارزان تر از قیمت مشابه خارجی در داخل ساخته شده و شرکت ملی حفاری ایران ساخت سایز دو و پنج هشتم آن را نیز در دست اقدام دارد.



عالیپور گفت: این شرکت تاکنون موفق به 26 هزار متر مغزه گیری شده که از این رقم دو هزار و 558 مترمربوط به سال 1390 بوده است.



رئیس اداره عملیات ویژه شرکت ملی حفاری ایران گفت: در سه ماه نخست امسال نیز این شرکت موفق به 872 متر مغزه گیری از مخازن شد که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل 70 درصد افزایش دارد.



وی یادآور شد: این شرکت برنامه گسترده ای برای ساخت تجهیزات پیچیده کاربردی در بخش های مختلف صنعت حفاری، از جمله خدمات ویژه حفاری در دست اجرا دارد و در این ارتباط رایزنی ها میان مدیریت پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شرکت با دانشگاه ها، مراکز علمی پژوهشی و سازندگان و صنعتگران داخلی ادامه دارد.



شرکت ملی حفاری ایران به عنوان شرکت پیشگام در بومی سازی این صنعت راهبردی در سالهای اخیر دستاوردهای بزرگی در عرصه ساخت داخل کسب کرده است که ساخت حدود 18 هزار قلم قطعات و تجهیزات مورد استفاده در عملیات حفاری و خدمات فنی و مهندسی، تلاش برای ساخت دستگاه های حفاری با برند ایرانی، افزایش سطح علمی و تخصصی کارشناسان و همکاری با سازندگان و مراکز آموزش عالی از آن جمله است.