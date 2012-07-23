بهره برداری از نخستین تصفیه خانه آب با فناوری نانو در خوزستان

غلامرضا براتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای ساخت این تصفیه خانه شهری 7.5 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

وی افزود: این سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی و همکاری نهادریاست جمهوری انجام شده تا این تصفیه خانه با استفاده از فناوری نانو به بهره برداری برسد.

براتی تصریح کرد: با توجه به شرایط خشکسالی حاکم بر استان خوزستان در چند سال اخیر وجود چنین تصفیه خانه ای برای تامین آب آشامیدنی با استفاده از این تکنولوژی مدرن ضروری به نظر می رسید که خوشبختانه با استفاده از توان بخش خصوصی ساخته شد.

وی افزود: در این تصفیه خانه از فیلتراسیون های نانو برای شیرین کردن آب آشامیدنی استفاده می شود. استفاده از روشهای قدیمی همچون «اسمز معکوس آر او» برای شیرین کردن آب موجب از بین رفتن کلیه املاح آب می شد که در روش جدید فقط املاح مضر حذف و املاح مورد نیاز بدن حفظ می شود.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: این تصفیه خانه ظرفیت شیرین سازی آب به میزان 300 متر مکعب در شبانه روز را دارد و آب مورد نیاز چهار هزار خانوار با جمعیت بیش از 25 هزار نفر را تامین می کند.