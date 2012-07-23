ثبت نام وام مسکن خبرنگاران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام برای دریافت وام مسکن خبرنگاران از امروز شروع شده و بنا بر اعلام معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبرنگاران متقاضی دریافت این تسهیلات می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی بانک اطلاعات خبرنگاران (سمان) به نشانی www.saman-gov.ir نسبت به ارسال مدارک و ثبت تقاضای خود، اقدام کنند.

پدرام پاک آئین مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات ثبت نام در این سامانه و نحوه اعطای تسهیلات مربوطه را برای خبرنگاران تشریح کرد.

وی گفت: شرایط متقاضیان وام مسکن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در کارگروه تخصصی کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری به تصویب رسیده و متقاضیان می‌توانند از امروز یکشنبه 1 مردا تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه 11 مرداد با مراجعه به سامانه سمان، تقاضای خودشان را به ثبت برسانند.

به گفته این مقام مسئول در معاونت مطبوعاتی، تسهیلات پیش بینی شده برای خرید مسکن 30 میلیون و برای ساخت مسکن 45 میلیون تومان است و با توجه به ظرفیت محدود آن، تعهد دولت مبنی بر اعطای 5000 فقره از این تسهیلات به خبرنگاران است.

پاک آئین با ارائه تعریفی از «خبرنگار» تاکید کرد: این تسهیلات صرفاً به خبرنگاران، گزارشگران، دبیران سرویس، معاونان دبیر سرویس، سردبیران، معاونان سردبیر، روزنامه‌نگاران مترجم، کاریکاتوریست‌ها، عکاسان خبری و گرافیست‌ها اعطا می‌شود.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی که با روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها رابطه استخدامی دارند و نیز خبرنگاران متاهل در اولویت اعطای این تسهیلات قرار دارند.

وی با بیان اینکه یکی از شروط برخورداری از تسهیلات مسکن خبرنگاران ارائه معرفی نامه در زمان ثبت نام در سایت سمان است، تاکید کرد: متقاضیان باید نسبت به تهیه گواهی اشتغال به کار خود که حتماً باید به امضای مدیرمسئول نشریه یا مدیرعامل خبرگزاری رسیده و حاوی کد بیمه آنها نیز باشد، اقدام کنند.

پاک آئین درباره نحوه برخورداری خبرنگاران آزاد از این تسهیلات هم گفت: برای این دسته از خبرنگاران که در واقع خبرنگاران فاقد رابطه استخدامی با روزنامه‌ها یا خبرگزاری‌ها هستند، شرایط ویژه‌ای پیش بینی شده که جزئیات آن در بخش ویژه اعطای وام مسکن سایت سمان اعلام شده است.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد همچنین با بیان اینکه متقاضیان تسهیلات مذکور، همسر و افراد تحت تکفل آنها به هیچ وجه، به هر میزان و به هر نحوی نباید مالک مسکن باشند، تاکید کرد: وام مذکور تنها به خبرنگارانی تعلق می‌گیرد که فاقد مسکن هستند.

وی افزود: با توجه به محدودیت این تسهیلات، درخواست ما از خبرنگاران متقاضی این است که در همین روزها و ساعات اول آغاز ثبت نام، نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه سمان اقدام کنند و این کار را به روزها و ساعات پایانی موکول نکنند.

پاک آئین همچنین گفت: اسامی واجدان شرایط دریافت تسهیلات مسکن خبرنگاران تا 11 شهریور ماه از طریق سایت سمان به متقاضیان اعلام می‌شود.